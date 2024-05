La bourse de Paris a clôturé en forte baisse de 1.52% à 7935 points hier, impactée par la hausse des rendements obligataires et le rebond de l'inflation IPCH en Allemagne (+2.8% en mai).



Seuls quelques titres ont gagné du terrain, Renault s'est adjugé 3.21%, Michelin 0.33% et Thalès 0.03%. A l'opposé, Edenred a perdu 4.31%, ArcelorMittal 3.17%, LVMH 2.84%, STM 2.7%, Publicis 2.62%, Pernod Ricard 2.48% et Kering 2.31%.

Wall Street a également terminé dans le rouge, le Dow Jones a cédé 1.06% à 38441 points, le S&P500 a reculé de 0.74% à 5266 points et le Nasdaq100 de 0.7%.



Le CAC40 cède ainsi encore 0.3% en préouverture ce matin.

Aujourd'hui, les opérateurs attendent le taux de chômage en zone euro à 11h puis à 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage, la seconde estimation du PIB américain et les stocks des grossistes avant les promesses de ventes de logements à 16h et les stocks pétroliers à 17h.

Graphiquement, la tendance reste baissière sous les 8041 points. L'indice devrait tester aujourd'hui le seuil des 7900 points. Sous ce niveau, les nouveaux objectifs baissiers seraient fixés à 7855/7821 points.