Les places européennes ont débuté la semaine sur une note négative, emboîtant ainsi le pas à Wall-Street vendredi et ce, en attendant les données sur l’inflation américaine demain.

Le CAC40 cède actuellement 0.34% à 8000 points et le S&P500 perd 0.15% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Sanofi et Stellantis gagne 0.9%, Dassault Systèmes 0.7% et Unibail 0.5%. A l’opposé, Publicis cède 2.2%, Schneider Electric et Alstom 1.4%, Veolia1.1%.



Aucune statistique n’est au programme. Il faudra attendre demain pour prendre connaissance l’indice des prix à la consommation aux Etats-Unis (consensus 0.4% contre 0.3% le mois précédent).

Graphiquement, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation après ses récents records. Seul l’enfoncement de la zone des 7977 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 7940/7900 points.