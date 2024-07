En l'absence de Wall Street hier pour l'Independence Day, la bourse de Paris a poursuivi son mouvement de rattrapage, portée par la détente des rendements obligataires et la bonne orientation des valeurs financières. A la clôturé, le CAC40 s'adjugeait 0.83% à 7695 points.



Eurofins a gagné 3.1%, Société Générale 2.5%, Crédit Agricole 2.26%, Carrefour 2.12% et BNP Paribas 1.9% alors qu'Unibail a cédé 0.31% avec CAP Gemini et Pernod Ricard.



Aujourd'hui, en attendant l'ouverture de New York et la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain, l'indice parisien gagne encore 0.2% en préouverture.

A 14h30, le consensus table sur un taux de chômage à 4%, avec 194K emplois non agricoles et un salaire horaire en hausse de 0.3%.

Les ventes au détail seront également publiées en zone euro à 11h.



Techniquement, on attendra la sortie des 5456/7725 points pour agir.