Au lendemain du statu quo de la BCE et d’une croissance américaine bien meilleure que prévu au T4 (+3.3% contre 2% attendu), la bourse de Paris a débuté la séance sur les chapeaux de roue. Les valeurs du luxe mènent le bal, dans le sillage de l’envolée de LVMH, suite à ses résultats.

Le CAC40 gagne désormais 1.98% à 7611 points tandis que le S&P500 perd 0.2% en préouverture, après ses records de la veille.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs attendent avec impatience l’indice Core PCE aux Etats-Unis à 14h30. Les dépenses et revenus des ménages seront dévoilés à la même heure, avant les promesses de vente de logements à 16h.



Au niveau des valeurs, LVMH gagne 11%, Pernod Ricard 6.7%, Kering 4.4% et Hermès 4% alors que STM cède 2.7%, Cap Gemini 0.5%.

En données horaires, l’indice est sorti par le haut de la zone des 7350/7479 points et revient rapidement vers son record historique. En intraday, on maintiendra donc un biais haussier au-dessus des 7553 points, plus bas du jour.