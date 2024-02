Les places européennes ont clôturé en territoire négatif hier, alourdis par les résultats de la Tech américaine et ce, dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux. Le CAC40 a pour sa part terminé en repli de 0.27% à 7656 points, après un nouveau record à l'ouverture (7702.95 points).

Au niveau des valeurs, Vivendi a gagné 1.6%, Stellantis 1.34%, Sanofi 0.98%, Renault 0.95% et ArcelorMittal 0.94% tandis que Téléperformance a cédé 2.02%, Airbus 1.37%, Thalès 1.13% et LVMH 1.07%.



Outre-Atlantique, les résultats d'Aphabet (-7.55%) et ceux de Microsoft -2.7%) ont déçu. La Fed a comme attendu laissé ses taux inchangés mais Jerome Powell a ensuite douché les espoirs d'une baisse de taux en mars, l''inflation demeurant toujours supérieure à l'objectif de la Fed. Cette annonce a été mal accueillie et Wall Street a rapidement vacillé. Le Dow Jones a perdu 0.82% à 38150 points, le S&P500 a cédé 1.61% à 4845 points et le Nasdaq100 1.94%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi subir de nouveaux dégagements à l'ouverture (-0.4%) avant les résultats d'Apple, Amazon et Meta ce soir et le rapport mensuel sur l'emploi américain demain.

L'indice PMI manufacturier sera publié à 10h en zone euro, l'indice CPI et le taux de chômage à 11h.

Graphiquement, le CAC40 devrait tester aujourd'hui la zone des 7620 points. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine de l'amorce d'une consolidation plus marquée avec les 7553 points comme premier objectif baissier, borne haute d'un gap laissé ouvert le 26 janvier.