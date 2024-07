Après deux séances consécutives de forte baisse, le CAC40 profite de quelques achats à bon compte en cette fin de semaine pour reprendre un peu de hauteur, en attendant les données sur l'inflation américaine.

Les gains initiaux se sont néanmoins réduits et l'indice parisien progresse actuellement de 0.53% à 7466 points (plus haut à 7500 points).



Au niveau des valeurs, Essilor bondit de 7.3%, Hermès gagne 3.6%, Dassault Systèmes 3.4%, Vinci 3%, Saint Gobain 2%, Kering 1.9% et LVMH 1.5%. A l'opposé, Cap Gemini décroche de 8.7%, Accor cède 3.2%, Stellantis 2.4% et STM 2.3%.



Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance de l'indice Core PCE, des dépenses et revenus des ménages à 14h30 puis de l'indice du Michigan à 16h.



Graphiquement, le CAC40 amorce une reprise technique, après une brève incursion sous les 7350 points. Ce dernier devra désormais déborder les 7500 points pour poursuivre sur sa lancée en direction des 7540/7573 points. Sous les 7500 points, nous maintenons pour le moment un biais vendeur dans une logique de prudence.