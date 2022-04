Bourse: l'Europe rebondit, New York sur la réserve

Paris (awp/afp) - Malgré les craintes que politique monétaire et Covid-19 affectent la croissance mondiale, les marchés européens étaient en hausse mardi, tandis que Wall Street s'annonçait en repli.

Les places européennes accéléraient par rapport au début de séance. Vers 13h15, Paris montait de 1%, Londres de 0,84%, Francfort de 0,99% et Milan 0,40%.

En Asie, après les replis de 3% à plus de 6% enregistrés lundi sur les Bourses chinoises, certains indices remontaient: Tokyo a pris 0,41% et Hong Kong 0,33%. Mais Shanghai a encore cédé 1,44%.

Wall Street, qui avait initié le rebond lundi en fin de séance, s'annonçait en léger repli. Les contrats à terme des trois principaux indices reculaient d'environ 0,45%.

De l'avis des analystes, le rebond est technique et les investisseurs profitent des baisses des séances précédentes pour se repositionner.

Le contexte reste plombé par les craintes que la situation sanitaire en Chine ne fasse à nouveau dérailler la croissance du pays et les chaînes de production mondiales.

A Pékin, le nombre de nouveaux cas augmente et les autorités organisent un dépistage massif de 22 millions d'habitants afin d'isoler au plus vite les personnes infectées.

Même si les autorités n'ont pas évoqué la possibilité d'un confinement, les Pékinois sont effrayés par l'exemple de Shanghai où 25 millions d'habitants subissent un dur confinement depuis début avril.

"Vu ce rythme, la plupart des villes de Chine seront affectées par des mesures de restrictions, et cela ne peut être résolu par des politiques fiscales ou monétaires", estime Ma Jiabao de Shiheng Capital Management.

Une déclaration de la banque centrale chinoise qui s'est engagée à soutenir la croissance et la consommation stimulait la tendance haussière. Mais les analystes ont rappelé que l'institution avait déjà fait de tels commentaires le mois dernier, qui n'ont jamais été suivis de mesures concrètes.

Sur le plan monétaire, les investisseurs ont digéré pendant plusieurs jours les propos du directeur de banque centrale américaine, la Fed, Jerome Powell qui envisage une hausse d'un demi-point de pourcentage des taux directeurs de l'institution en mai. Certains opérateurs, se préparant à toutes les éventualités, tablent même sur plusieurs relèvements de 75 points de base.

L'attention se tourne pour l'heure vers les résultats d'entreprises, et notamment Alphabet, maison-mère de Google, et Microsoft qui publieront leurs comptes trimestriels mardi après la clôture de New York, avant Meta (Facebook) mercredi, Twitter, Amazon et Apple jeudi.

Le marché attend la publication des commandes de biens durables et des ventes de maisons neuves pour mars ainsi que celle de la confiance des consommateurs en avril.

Maersk a toujours le vent en poupe

Après un bénéfice record en 2021, le géant danois du transport maritime AP Møller-Maersk continue de profiter à plein de la surchauffe du secteur et devrait dépasser ses objectifs financiers en 2022. Pour le premier trimestre, Maersk table sur un chiffre d'affaires de 19,3 milliards de dollars. Son action grimpait de 4,49% à Copenhague.

afp/ck