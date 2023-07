Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes évoluent en hausse mercredi avant la publication de l'inflation américaine tandis que les marchés asiatiques évoluaient en ordre dispersé, la Bourse de Tokyo étant lésée par le renforcement du yen, qui pèse sur les valeurs exportatrices japonaises.

En Europe, Paris gagnait 0,40% vers 07H40 GMT, Francfort 0,37%, Londres 0,40% et Milan 0,73%. Zurich était pile à l'équilibre,

Les Bourses chinoises évoluaient sans direction claire après des mesures de soutien au secteur immobilier en Chine. Hong Kong gagnait 1% dans les derniers échanges mais Shanghai a lâché 0,78%.

Les indices tokyoïtes ont reculé, emportés par des spéculations quant à un éventuel ajustement de la politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) à l'issue de sa prochaine réunion fin juillet, ce qui encourageait la remontée du yen.

La Banque centrale du Japon a maintenu jusqu'à présent une politique monétaire ultra-accommodante, à l'inverse des grandes banques centrales occidentales, ce qui a considérablement affaibli la devise nippone face au dollar et à l'euro depuis l'an dernier.

Vers 07H30 GMT, le dollar faiblissait à 139,66 yens (-0,50%) contre 140,36 yens mardi à 21H00 GMT. La devise japonaise valait 154,01 yens (-0,34%) face à l'euro, contre 154,52 yens la veille.

Le point fort de la séance sera la publication de l'Indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis pour juin. L'indicateur sera publié à 12H30 GMT (14H30 à Paris), il est attendu à +0,3% sur le mois et +3,1% sur douze mois contre 4% en mai, un ralentissement conséquent.

Ces données pourraient "permettre d'y voir plus clair sur la possibilité d'une hausse des taux de la banque centrale américaine (Fed) en septembre", estime Michael Hewson, de CMC Markets.

Si les marchés anticipent que la Fed relèvera d'un quart de point son taux directeur à l'issue de sa prochaine réunion le 26 juillet, malgré sa pause en juin, ils sont indécis sur ce que l'institution monétaire américaine fera ensuite.

Infineon et au-delà

A Francfort, le cours d'Infineon prenait 2,09% à l'ouverture, après que le bureau d'études Jefferies a relevé sa note de "sous-performance" à "conserver" et son objectif de cours de 28 à 40 euros.

Les banques allemandes moroses

La branche suisse de la banque allemande Commerzbank (-0,18% vers 07H20 GMT) est "inondée" de demandes d'entreprises suisses en quête "d'alternatives" depuis le rachat de Credit Suisse par UBS a indiqué mardi son directeur général à l'hebdomadaire Handelszeitung.

A Francfort, la Deutsche Bank perdait 1,06%.

Les consoeurs européennes des banques allemandes étaient en hausse sur les autres places financière. Banco Santander gagnait 1,11% à Madrid, Axa 1,45% à Paris, Barclays 1,59% à Londres et Swiss Re 0,61% à Zurich.

Le secteur de l'énergie à bloc

Les actions du secteur de l'énergie, qui avaient déjà bien performées la veille, poursuivaient leur hausse. A Londres, Centrica gagnait 1,40% vers 07H25 GMT et BP 0,38%. A Francfort, Uniper avançait de 0,91% et BASF de 0,3%. A Paris, TotalEnergies prenait 0,48% et Technip Energies 1,77%.

Du côté du pétrole

Les cours du pétrole se stabilisaient après leur bond de la veille. Il ont même "augmenté de plus de 10% au cours des deux dernières semaines", soulignent les analystes de la Deutsche Bank.

Vers 07H30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre prenait 0,06% à 79,45 dollars et son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en août, 0,08% à 74,89 dollars.

La veille, le Brent a clôturé à 79,40 dollars, au plus haut en clôture depuis fin avril, et le WTI a terminé à 74,83 dollars, également un sommet depuis plus de deux mois.

Le bitcoin gagnait de 0,70% à 30'792 dollars.

afp/jh