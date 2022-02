Bourses mondiales: progression des indices sur fond de détente sur les taux

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers avançaient mercredi sur fond de détente des taux souverains en attendant les prix à la consommation américaine de janvier, des chiffres qui pourraient influencer le rythme de la normalisation de la politique monétaire.

En Europe, les indice progressaient partout nettement : Paris gagnait 1,31%, Francfort 1,35%, Milan 1,91% et Londres 0,56% vers 12h30.

Dans le même temps, Wall Street s'apprêtait à prolonger son rebond de la veille: les contrats à terme signalaient une hausse de 0,90% sur l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, de 0,71% sur le S&P 500 et de 0,54% sur le Dow Jones.

Plus tôt, les places asiatiques ont fini en nette hausse.

La volatilité a fait son retour depuis deux semaines sur les marchés, alimentée par la crise ukrainienne et l'approche d'un resserrement monétaire des banques centrales, après des années de politique accommodante.

Les investisseurs attendent la publication jeudi des prix à la consommation de janvier aux États-Unis pour déterminer à quel rythme la Réserve fédérale américaine (Fed) va réduire son soutien à l'économie afin de ralentir l'inflation.

Des analystes interrogés par Bloomberg prévoient que l'inflation annuelle grimpe à 7,3% en janvier, après 7% en décembre. Un chiffre plus élevé que prévu pourrait renforcer la probabilité d'un sévère tour de vis de la Fed à l'issue de sa réunion du mois prochain.

A contrario, "la rhétorique musclée de la Fed et de la BCE ne s'accentuera pas plus dans les mois qui viennent si les chiffres commencent à plafonner un petit peu voire retomber légèrement", estime Alexandre Baradez, analyste chez IG France.

Pour contenir l'inflation, la Fed entend pour l'heure opérer une série de relèvement de ses taux directeurs, la première en mars. Le marché a intégré dans ses prix jusqu'à cinq hausses, mais il pourrait y en avoir plus ou moins en fonction de la réalité économique. Et la Banque centrale européenne n'exclut plus de monter ses taux en 2022.

Ces perspectives ont entraîné une forte remontée des rendements des dettes souveraines et ont fait souffrir les valeurs de croissance ces derniers temps. Mais le marché de la dette se détendait mercredi, le taux du Bund allemand reculant de 4 points de base par rapport à la clôture de la veille. De quoi réjouir le secteur technologique qui portait les indices.

L'automobile en pole position

Le numéro un mondial Toyota, première capitalisation boursière japonaise, a fini en progression de 0,93%, après la publication de ses résultats trimestriels. Son concurrent Nissan, qui avait relevé la veille ses prévisions de bénéfices annuels, a vu son titre bondir de 5,66%.

Cet élan donnait un coup d'accélérateur à l'ensemble du secteur européen: BMW (+3,29), Mercedes-Benz (+4,06%), Porsche SE (+4,74%), Volkswagen (+3,26%), Stellantis (+3,08%) et Renault (+3,57%) vers 12h20.

AkzoNobel répercute la hausse des prix

Le spécialiste néerlandais de la peinture AkzoNobel a publié un bénéfice net en hausse de 32% en 2021, notamment grâce à une augmentation des prix pour compenser la flambée des coûts des matières premières. Le titre montait de 3,74% à 91,98 euros à Amsterdam.

Résultats mitigés pour GSK

L'action du géant britannique du médicament reculait de 1,29% à 1622,60 pence. Le groupe a publié un bénéfice en baisse sur 2021 à cause d'un effet de comparaison défavorable pour des ventes stables. Certains analystes s'inquiètent de problèmes persistants tandis que des fonds activistes mettent toujours le laboratoire britannique sous pression.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les cours du pétrole évoluaient à la baisse avant la publication des données hebdomadaires sur les réserves américaines et alors que les négociations sur le nucléaire iranien se poursuivent.

Vers 12h15, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril reculait de 0,39% à 90,43 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars perdait 0,43% à 88,98 dollars.

L'euro grappillait 0,14% face au billet vert (à 1,1434 dollar)

Le bitcoin cédait 1,64% à 43'509 dollars.

afp/jh