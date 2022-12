CAC 40 : accès de prudence avant les banques centrales

La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli lundi matin, une grande partie des investisseurs semblant vouloir rester en retrait de la cote à l'orée d'une semaine chargée sur le front des banques centrales.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - recule de 34 points à 6645 points, annonçant un début de journée prudent, dans le prolongement du repli signé la semaine passée (-1,2%).La semaine à venir s'annonce comme la dernière séquence chargée d'une année 2022 qui aura vu les grandes banques centrales basculer pour de bon vers le durcissement monétaire, avec des effets évidemment défavorables sur les marchés d'actions.Malgré son puissant rebond automnal, le marché parisien accuse encore un repli de l'ordre de 6,6% depuis le début de l'année.Confrontées à une inflation qui peine à refluer, les grandes banques centrales n'ont guère d'autre choix que de continuer à aller de l'avant dans la remontée de leur taux d'intérêt.La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, dont les décisions monétaires tomberont respectivement mercredi et jeudi, paraissent condamnées à maintenir une posture restrictive pour leur dernière réunion de l'année.Aux Etats-Unis, la Fed a commencé à évoquer l'opportunité de ralentir le rythme de hausses de ses taux, mais la solidité des derniers indicateurs économiques est venue remettre en question l'opportunité d'une 'pause'.Pour ce qui concerne la BCE, le débat ne semble pas encore totalement tranché, même si l'inflation en zone euro a inscrit de nouveaux records au mois d'octobre.Si un ralentissement du rythme de resserrement de ses taux est une possibilité à l'issue de la réunion prévue cette semaine, plusieurs membres du conseil des gouverneurs plaident toujours pour des hausses de taux vigoureuses de 75 points de base.Ce sont surtout les mots choisis par la Réserve fédérale et la BCE pour évoquer les grandes lignes de leur politique à horizon 2023 (calendrier, rythme, critères) qui intéresseront les marchés.Les investisseurs resteront par ailleurs attentifs à la salve d'indicateurs attendus dans les prochains jours, particulièrement aux Etats-Unis où paraîtront demain les derniers chiffres de l'inflation.En Europe, les investisseurs suivront en fin de semaine les dernières dernières enquêtes PMI, qui permettront de savoir si les entreprises du Vieux Continent continuent de bénéficier du reflux des prix de l'énergie et de l'atténuation des tensions d'approvisionnement.Alors que les données macroéconomiques restent fermement orientées vers la récession, le récent assouplissement des mesures anti-Covid en Chine pourrait peut-être leur apporter une petite lueur d'espoir.Comme le rappelaient récemment les équipes de PIMCO, une reprise significative de l'activité économique chinoise en 2023 contribuerait à améliorer le tableau de la croissance mondiale.Le gestionnaire d'investissement spécialisé dans l'obligataire rappelle toutefois que la prudence doit rester de mise étant donné que la voie de la réouverture de l'économie chinoise est 'loin d'être claire'.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.