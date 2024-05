CAC 40 : bilan très positif à l'issue d'une semaine calme

La Bourse de Paris devrait poursuivre sa série gagnante vendredi matin et ouvrir en hausse, portant le CAC 40 à un nouveau jet de pierre de ses records historiques et renforçant encore le bilan positif affiché sur l'ensemble de la semaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC - livraison fin de mois - gagne 25,5 points à 8202,5 points, annonçant un début de journée dans le vert.



En dépit d'une activité restreinte en raison du jour férié de l'Ascension, le marché parisien avait réussi à aligner une cinquième séance consécutive de progression hier en clôturant la séance sur un gain de 0,7% à 8187 points.



L'indice CAC 40 - qui se dirige vers une hausse de près de 3% sur l'ensemble de la semaine - se rapproche ainsi sérieusement de son record historique inscrit à la fin du mois de mars, au-delà de 8205 points.



Le regain d'appétit pour le risque a également porté l'indice paneuropéen STOXX 600 et l'indice allemand DAX vers de nouveaux records absolus, à la faveur de la lueur d'espoir qui entoure la reprise de l'économie européenne.



A Wall Street, le Dow Jones a enchaîné hier une septième séance de hausse tandis que l'indice S&P 500 - le baromètre des gérants américains - revient au contact de ses records absolus.



Alors que les places mondiales évoluent tout près de leurs plus hauts historiques, les investisseurs vont étudier avec attention les indicateurs économiques des prochains jours.



Les intervenants tenteront d'y déceler de nouveaux indices concernant le calendrier des prochaines baisses de taux, aux Etats-Unis comme en Europe, et d'évaluer les chances de poursuite du rally des actions.



Cet après-midi, les investisseurs surveilleront l'indice de confiance du consommateur américain établi par l'Université du Michigan, qui permettra d'en savoir plus sur le moral actuel des ménages Outre-Atlantique.



Les rendements des bons du Trésor américain sont en légère baisse, à 4,49% pour les titres à dix ans et 4,82% pour le deux ans, affichant peu de changements sur l'ensemble de la semaine.



Le segment deux ans-dix ans de la courbe des taux reste inversé, un signal généralement considéré comme une récession à venir.



En Europe, les rendements de référence confirment leur remontée, à 2,49% pour le dix ans allemand, de nouveau tout proche du seuil des 2,50%, et 2,98% pour son équivalent français.



Le marché continue pourtant à anticiper de manière massive un assouplissement de 25 points de base des taux de la Banque centrale européenne (BCE) le mois prochain.



Le marché pétrolier reste ferme et se dirige toujours vers une performance hebdomadaire positive, les investisseurs s'attendant à ce que les pays de l'Opep+ continuent de réduire sa production de pétrole.



Le Brent avance de 0,4% à 84,4 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,8% à 79,9 dollars, ce dernier affichant une hausse hebdomadaire de plus de 2% après sa forte chute subie la semaine dernière.



