CAC 40 : climat de prudence avant des indicateurs et la Fed

La Bourse de Paris devrait débuter en baisse mardi matin en attendant le début de la réunion de la Fed, qui devrait officialiser demain un premier relèvement de ses taux.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance mars - recule de 49,5 points à 6319 points, signalant un début de séance dans le rouge.



Alors que le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) se réunit aujourd'hui et mercredi, les intervenants de marché s'attendent à l'unanimité à un relèvement d'un quart de point de son principal taux directeur.



'Cette décision est cohérente avec une inflation qui ne cesse de progresser et dont le pic pourrait ne pas avoir été encore atteint, les chiffres ne reflétant pas encore les conséquences de l'invasion des forces armées russes en Ukraine', souligne Franck Dixmier, chez Allianz Global Investors.



La décision de la banque centrale américaine tombera demain à 20h00 (heure de Paris), avant une conférence de presse de son président, Jerome Powell.



Au-delà de la décision sur les taux, les marchés attendent de l'institution d'éventuelles indications sur le calendrier de ses futurs relèvement de taux, prévus au nombre de six ou sept cette année.



'Malgré un contexte d'incertitude élevée quant aux conséquences de l'invasion de l'Ukraine, en termes de croissance et d'inflation, la Fed revient clairement à ses fondamentaux, la stabilité des prix', estime Franck Dixmier.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans se maintient autour de 2,12%, au plus haut depuis trois ans, dans un climat de prudence avant la réunion de la Réserve fédérale.



Les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro font également preuve d'une grande fermeté, le dix ans allemand se stabilisant à 0,36% tandis que le dix ans français ressort à 0,83%.



Sur les marchés pétroliers, les cours du brut évoluent en net repli, pénalisés par les craintes d'un ralentissement de la demande avec le confinement de Shenzhen, après les sommets atteints la semaine passée.



Le baril de Brent recule ainsi de 4% à 102,6 dollars et le WTI américain cède 4,2% pour repasser sous la barre symbolique des 100 dollars.



Les investisseurs vont avoir plusieurs indicateurs macro-économiques à digérer au fil de la journée.



Ils surveilleront en particulier la parution - en fin de matinée - de l'indice ZEW reflétant la confiance des investisseurs allemands, qui devrait refléter pour la premier fois l'impact du conflit russo-ukrainien.



Les opérateurs tentent par ailleurs de s'accrocher aux espoirs de paix liés à la reprise des pourparlers entre Kiev et Moscou, la quatrième session de négociations pour tenter de trouver une issue à la guerre devant reprendre ce mardi.



La situation sur le terrain laisse toutefois peu d'espoirs quant à une résolution rapide du conflit puisque de nouveaux bombardements russes sont venus frapper la périphérie de Kiev au cours des dernières heures.



