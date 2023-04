CAC 40 : d'humeur haussière après le long week-end de Pâques

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mardi matin après quatre jours de fermeture, l'optimisme des investisseurs étant alimenté par de solides chiffres de l'emploi américain reflétant la bonne santé de la première économie mondiale.



Aux alentours de 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin avril - grimpe de 54,5 points à 7387,5 points, signalant un début de séance dans le vert.



Le week-end prolongé des fêtes de Pâques ne semble pas avoir entamé la lecture globalement positive de l'économie que les investisseurs tendent à privilégier depuis quelques semaines.



Les marchés ont obtenu ce qu'ils désiraient vendredi avec des chiffres de l'emploi pas suffisamment forts pour susciter la peur de nouvelles hausses de taux, mais pas assez faibles pour faire naître de sérieux doutes sur la croissance.



L'emploi non agricole a augmenté de 236.000 postes en mars, un nombre à peu près conforme aux attentes des économistes, tandis que le taux de chômage s'est tassé d'à peine 0,1 point à 3,5%.



Ces données confortent, a priori, l'approche apparemment plus patiente désormais adoptée par la Réserve fédérale en matière de taux, ce qui a eu pour effet de ne pas trop déstabiliser Wall Street.



A l'issue de la séance de lundi, le Dow Jones a avancé de 0,3% à 33.586 points, tandis que le Nasdaq Composite a fini juste en-dessous de son point d'équilibre, à 12084 points.



Les investisseurs estiment désormais à 100% la probabilité d'un relèvement de taux de 25 points de base à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, prévue le 3 mai, contre 55% il y a une semaine, selon le baromètre FedWatch du CME.



Mais ils sont aussi moins de 5% à anticiper un autre relèvement de taux au mois de juin, ce qui confirme que le cycle de resserrement monétaire de la Fed touche dorénavant à sa fin.



Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans américain a réagi à la hausse aux chiffres de l'emploi en remontant au-delà de 3,41% hier, un pic depuis presque une semaine.



Afin de mieux comprendre l'évolution de l'économie, l'attention des investisseurs va se focaliser cette semaine sur toute une flopée de statistiques, dont les très attendus chiffres de l'inflation qui paraîtront demain aux Etats-Unis.



Certains analystes commencent à mettre en garde contre l'apparition de signes qu'ils jugent caractéristiques d'un ralentissement naissant et susceptibles d'annoncer une 'légère' récession en devenir.



Aux Etats-Unis, les stratèges d'Edward Jones expliquent s'inquiéter d'un coup de frein imminent au vu du reflux des tensions sur le marché du travail, de l'affaiblissement du secteur de l'industrie manufacturière mais aussi des difficultés du marché de l'immobilier.



Les investisseurs seront par ailleurs très attentifs aux publications, vendredi, des banques américaines JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo qui donneront le coup d'envoi de la saison des résultats du premier trimestre aux Etats-Unis.



Nul doute que leurs déclarations seront particulièrement suivies après les sévères turbulences qui ont secoué le secteur financier, dont l'impact pourrait, à en croire certains, se faire ressentir encore pendant plusieurs années.



