CAC 40 : dans le rouge après les 'minutes' de la Fed

Aujourd'hui à 08:36

La Bourse de Paris est attendue en baisse jeudi matin, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed n'ayant pas rassuré les investisseurs sur les intentions de cette dernière en matière de politique monétaire.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - lâche 52,5 points à 7210,5 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Publiées dans la soirée d'hier, après la clôture des marchés européens, les 'minutes' de la réunion de la Réserve fédérale des 25 et 26 juillet derniers ont ravivé les craintes liées à la persistance de l'inflation.



D'après le document, les responsables de la Fed s'inquiètent tout particulièrement des perspectives d'inflation aux Etats-Unis, qu'ils estiment orientées à la hausse.



'L'adoption de nouvelles mesures de resserrement monétaire qui seraient rendues nécessaire par une inflation plus élevée ou tenace représenterait un risque pour l'activité', est-il écrit dans ces 'minutes'.



Première conséquence visible de ces inquiétudes, les rendements des emprunts d'Etat poursuivent leur remontée. Sur le marché des Treasuries américains, le rendement à dix ans remonte au-delà de 2,45%, au plus haut depuis 15 ans.



Et le mouvement est presque aussi net dans la zone euro, puisque le rendement du Bund allemand à dix ans évolue également à des pics pluriannuels.



A New York, les indices se sont retournés à la baisse après la publication des 'minutes' de la Fed. Le Dow Jones a reculé de 0,5%, tandis que le Nasdaq Composite a perdu plus de 1,1%.



Sur le marché pétrolier, le Brent recule de 0,1% à 83,4 dollars dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,1% à 79,2 dollars.



Sur le front des indicateurs, les investisseurs prendront connaissance, aujourd'hui aux Etats-Unis, de l'indice de la Fed de Philadelphie, des inscriptions aux allocations chômage et des indicateurs avancés du Conference Board.



