CAC 40 : dans le vert avant une série d'indicateurs

Après un mois d'août globalement réussi (+1,2%), la Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mercredi pour la première séance du mois de septembre dans l'attente d'une série d'indicateurs économiques.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - grimpe de 46,5 points à 6724,5 points, annonçant un début de séance favorable.



La journée sera animée, entre autres, par les chiffres préliminaires des enquêtes PMI sur le secteur manufacturier en Europe, toujours très suivies par les marchés.



Les investisseurs attendent également la publication, dans l'après-midi aux Etats-Unis, de l'enquête ADP sur l'emploi privéainsi que celle de l'ISM manufacturier.



Au vu difficultés d'approvisionnement et de recrutement rencontrées aujourd'hui par bon nombre d'entreprises industrielles, le risque est clairement baissier, préviennent les économistes.



En Chine, l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier s'est établi à 50,1 en août, toujours en zone d'expansion, selon des données du Bureau d'Etat des statistiques (BES) publiées hier.



Mais l'indice des directeurs d'achat du secteur non manufacturier s'est, lui, replié à 47,5 en août, contre 53,3 au mois de juillet.



Pour mémoire, un indice supérieur à 50 indique une expansion, tandis qu'un indice inférieur à 50 reflète une contraction.



Les investisseurs vont commencer à surveiller avec attention les indicateurs économiques alors que Jerome Powell, le président de la Fed, a évoqué vendredi dernier la possibilité d'une réduction prochaine des rachats d'actifs de la banque centrale.



En manque de catalyseurs depuis quelques séances, le CAC évolue pour l'instant au sein d'une zone de neutralité allant de 6650 à 6705 points, qui ne lui permet pas d'envisager une relance de sa dynamique haussière de moyen terme.



Pour les analystes techniques de Kiplink, la zone de résistance majeure des 6735 points reste le premier objectif haussier de court terme.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.