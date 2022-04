CAC 40 : de nombreux résultats en ligne de mire

La Bourse de Paris est attendue en légère hausse jeudi à l'ouverture d'une séance qui s'annonce chargée en résultats d'entreprise, mais aussi en indicateurs économiques.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - progresse de 38 points à 6425 points, laissant entrevoir une ouverture plutôt favorable.



Les intervenants de marché ont jusqu'ici peiné à trouver une direction claire dans la série de résultats trimestriels contrastés publiés par plusieurs grands noms de la cote.



Après avoir longtemps oscillé entre le rouge et le vert hier, le CAC avait bénéficié d'un net sursaut en fin de parcours pour achever la séance sur une gain de 0,5% à 6445 points.



Le marché parisien parvient ainsi à s'éloigner du seuil de rupture des 6400 points.



'Les incertitudes et les craintes continuent de dominer les marchés d'actions et il n'y a rien d'étonnant à voir la volatilité intraday s'envoler', jugent ce matin les analystes de Danske Bank.



En Asie, la Bourse de Tokyo a fini en hausse de 1,8% jeudi à la faveur d'un recul de près de 1,2% du yen face au dollar après la décision de la Banque du Japon (BoJ) de maintenir ses mesures de relance de l'économie.



A New York, les places américaines ont fait du surplace hier soir, une performance évidemment insuffisante pour compenser les pertes des dernières séances, et notamment la chute de 4% enregistrée par le Nasdaq mardi soir.



Dans l'immédiat, les investisseurs portent leur attention sur les publications de résultats d'entreprises du premier trimestre, dont la bonne tenue est devenue indispensable pour justifier un éventuel rebond des indices.



Le début de journée a été marqué par une nouvelle vague de résultats en Europe, dont ceux de Nokia, Thales, Pernod Ricard, Beiersdorf ou encore Sanofi.



La séance sera également animée par la publication des derniers chiffres de l'inflation en Allemagne, puis par la parution de la première estimation du PIB américain de premier trimestre.



La croissance du PIB des Etats-Unis est prévue au voisinage de 1% d'un trimestre à l'autre, la vigueur de la demande intérieure étant compensée par la contribution négative des stocks et du commerce extérieur.



Si les marchés boursiers européens devraient démarrer la séance sur une note positive, la tendance haussière pourrait être freinée par les tensions géopolitiques persistantes qui entourent le dossier ukrainien.



La suspension, hier, des livraisons de gaz par le russe Gazprom à la Pologne et la Bulgarie a renforcé les anticipations de tensions inflationnistes en Europe, synonyme d'affaiblissement de l'euro.



Pour Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, il s'agit ni plus ni moins 'd'une nouvelle tentative de la Russie d'utiliser le gaz comme instrument de chantage'.



