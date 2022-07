CAC 40 : du vert en vue à l'entame d'une semaine chargée

La Bourse de Paris est attendue en légère hausse lundi matin, alors que les marchés doivent entrer cette semaine dans le vif du sujet des publications de résultats pour le deuxième trimestre.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - désormais passé sur l'échéance août - progresse de 51,5 points à 6083,5 points, annonçant une ouverture en territoire positif.



Les investisseurs se préparent à une semaine chargée et potentiellement décisive avec une avalanche de résultats trimestriels, qui sera entrecoupée de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Après une première partie d'année calamiteuse, les marchés d'actions ont retrouvé un peu d'élan la semaine dernière, à la faveur notamment d'une embellie sur le compartiment obligataire.



Mais les places boursières européennes continuent de montrer des signes de fébrilité après avoir décroché de 17% en moyenne par rapport à leurs plus hauts du mois de janvier, soit leur pire démarrage d'année depuis 2008.



Les analystes de BofA préviennent qu'il est peu probable que les indices du Vieux Continent retrouvent une dynamique favorable tant que la croissance économique n'aura pas atteint un creux, ce qui devrait se produire selon eux au premier trimestre 2023.



De surcroît, les investisseurs ne semblent pas vouloir trop s'engager avant le véritable démarrage de la 'saison' des résultats trimestriels, prévu dans les jours qui viennent.



Ils redoutent de sérieuses déceptions sur les performances des entreprises, mais aussi sur leurs perspectives, dans un contexte de hausse des coûts et de ralentissement de la demande qui s'avère pénalisant pour les marges.



De fait, les profits des sociétés composant l'indice S&P 500 ne sont attendus qu'en petite hausse de 4% sur le deuxième trimestre selon FactSet, un chiffre inférieur à celui qui était prévu il y a trois mois.



Près de 73 sociétés du S&P 500, dont sept composantes du Dow Jones, doivent publier leurs résultats cette semaine, à commencer par quelques poids lourds tels qu'IBM, Johnson & Johnson ou Netflix.



Les deux géants bancaires Goldman Sachs et Bank of America dévoileront leurs comptes aujourd'hui à l'heure du déjeuner.



Outre cette rafale de résultats, la semaine sera marquée par la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, qui rendra sa décision de politique monétaire jeudi.



La banque centrale devrait procéder à une hausse de taux de 25 points de base, sa première depuis 2011, alors que l'inflation continue de battre des records en Europe.



La BCE devrait également détailler les détails de son plan 'anti-fragmentation' destiné à limiter l'écart de taux entre les obligations d'Etat allemandes et celles du sud de l'Europe.



Alors que l'économie européenne commence à sérieusement pâtir du renchérissement de l'énergie, le diagnostic établi par la BCE et sa présidente Christine Lagarde sera surveillé de près par les investisseurs.



Les indices flash PMI de S&P Global pour le mois de juillet des principales économies de la zone euro, attendus vendredi, devraient par ailleurs fournir de précieuses indications sur le rythme actuel de croissance.



En raison d'un reflux des nouvelles commandes du secteur manufacturier, la tendance à la baisse des PMI s'est poursuivie dans tous les pays de la zone euro au mois de juin et les investisseurs veulent savoir si ces indicateurs s'approchent désormais du seuil fatidique des 50 points, séparant contraction de expansion de l'activité.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.