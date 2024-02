CAC 40 : en légère hausse avant Nvidia et les 'minutes'

La Bourse de Paris semble se diriger vers une légère hausse mercredi matin, mais la prudence devrait limiter les prises de risques en attendant les résultats de Nvidia et les 'minutes' de la Fed, qui tomberont dans la soirée.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - avance de 20 points à 7835,5 points, signe avant-coureur d'un début de séance plutôt favorable.



Soutenu par les bons résultats d'Air Liquide (+8%), le marché parisien avait fini la séance de mardi sur un gain de 0,3% à 7795 points, après avoir brièvement franchi dans l'après-midi le seuil des 7800 points, un niveau jamais atteint jusqu'ici.



L'optimisme des intervenants pourrait toutefois être mis à mal aujourd'hui par plusieurs rendez-vous importants, susceptibles de les amener à réévaluer leurs positions.



Le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, qui paraîtra ce soir après la clôture, devrait notamment leur fournir des indices quant à la trajectoire à venir des baisses de taux aux Etats-Unis.



Au vu de la résistance de l'économie américaine, qui plaide pour une approche restrictive, les investisseurs semblent de plus en plus persuadés que les premières baisses de taux n'interviendront pas avant le mois de juin.



Les investisseurs vont par ailleurs devoir se positionner dans l'optique de la publication des résultats du fabricant de puces Nvidia, cinquième plus grosse capitalisation américaine, prévus après la clôture de Wall Street.



Les analystes s'attendent à ce que les comptes trimestriels du concepteur de semi-conducteurs dépassent les attentes du marché et qu'il relève dans la foulée ses objectifs annuels.



Toute déception pourrait suffire à déclencher une correction, sachant que son cours de Bourse affiche un gain de 40% depuis le début de l'année et de plus de 230% sur les 12 mois écoulés.



'Mais c'est peu probable', tempère Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



'Au cours des huit derniers exercices, Nvidia a dépassé les attentes du consensus à sept reprises. Ce sera certainement encore le cas', prophétise-t-il.



'C'est d'ailleurs ce qu'attend le marché des options', conclut l'analyste.



'Les mouvements sur les options laissent penser que le titre pourrait fluctuer d'environ de 10,5% dans un sens ou dans l'autre après les résultats, donc il faut se préparer à des feux d'artifice après la clôture', renchérit Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



A titre d'indication, il s'est échangé, hier, quelque 50 milliards de dollars sur l'action, soit presque l'équivalent de ce qui a été traité sur le CAC 40 en l'espace d'un mois.



La journée sera aussi marquée par les publications d'autres poids lourds de la cote en Europe comme aux Etats-Unis, dont celles de Rio Tinto, Analog Devices, Glencore, BAE ou Etsy.



Le géant bancaire britannique HSBC a fait état ce matin de résultats trimestriels inférieurs aux attentes et livré des prévisions pour 2024 jugées sans grand éclat par les analystes.



Sur le marché des taux, de premiers signes de stabilisation s'amorcent après six semaines négatives, ce qui se traduit par un rendement des Treasuries à dix ans qui évolue autour de 4,27%.



Une détente des rendements s'opère aussi en Europe avec des Bunds allemands à dix ans qui reviennent à 2,37%.



Une consolidation assez sensible se produit aussi du côté du dollar, qui permet à l'euro de progresse vers 1,0810 face au billet vert après les indicateurs avancés décevants publiés la veille.



Au niveau du pétrole, les cours continuent d'évoluer dans d'étroites limites, partagés entre la crise actuelle au Moyen-Orient d'un côté et les perspectives d'un soutien de l'Opep+ et d'une amélioration de l'appétit pour le risque à l'approche du cycle de réduction des taux aux États-Unis de l'autre.



Le Brent reprend ainsi 0,3% à 82,6 dollars tandis que le brut léger américain (WTI) progresse de 0,2% à 77,2 dollars.



