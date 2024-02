CAC 40 : en mode pause avant l'inflation américaine

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note négative mardi matin, les investisseurs se montrant prudents avant les chiffres de l'inflation américaine, qui constitueront le grand rendez-vous du jour.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - recule de 16,5 points à 7678,5 points, annonçant un léger repli dans les premiers échanges.



Le point d'orgue de la séance interviendra à 14h30 avec la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis en janvier, qui devraient confirmer le mouvement de désinflation à l'oeuvre Outre-Atlantique.



Aidé par un effet de base favorable, l'indice des prix à la consommation (PCI) devrait ainsi ressortir juste au-dessous du seuil de 3% sur un an au mois de janvier, au plus bas depuis début 2021.



Depuis quelques semaines, l'évolution de l'inflation constitue un moindre facteur de préoccupation pour les investisseurs, davantage focalisés sur la vigueur de l'activité et les bons résultats des entreprises.



Mais la vigueur des données macroéconomiques pourrait aussi laisser présager une inflation plus persistante qu'anticipée, ce qui conduit les investisseurs à repousser l'horizon d'une première baisse des taux de la Réserve fédérale.



'Ce ne sera certainement pas en mars et ça semble être de moins en moins probable au mois de mai', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset management.



'Le marché va devoir patienter avant de voir le pivot', prévient l'analyste.



Dans ce contexte, les marchés ont adopté une position légèrement plus prudente concernant le calendrier des premières réductions de taux de la part des banques centrales, désormais prévues pour le mois juin pour la Fed comme pour la BCE.



Les investisseurs suivront également, dans le courant de la matinée, la parution de l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne, qui permettra de savoir si la première économie européenne est en passe de sortir du gué.



La journée sera également marquée par la publication de résultats d'entreprise, à commencer par ceux de Coca-Cola attendus à l'heure du déjeuner.



Les comptes de quelques entreprises européennes comme TUI ou thyssenkrupp nucera ont également été dévoilés en début de matinée.



