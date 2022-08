CAC 40 : en repli avant les PMI, l'euro s'affaiblit encore

Après son lourd repli de la veille (-1,8%), la Bourse de Paris devrait poursuivre son mouvement de baisse mardi à l'ouverture d'une séance qui sera animée par un flot d'indicateurs macroéconomiques de premier plan.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - recule de 26 points à 6352,5 points, signalant un début de séance en territoire négatif.



Dans un contexte marqué par le retour de l'aversion au risque, les investisseurs devraient se garder de prendre des décisions importantes avant la publication, dans le courant de la matinée, des dernières enquêtes PMI en zone euro, qui devraient confirmer le net ralentissement de la croissance dans la région.



Au mois de juillet, le PMI composite mesurant l'activité dans le secteur privé de la zone euro était déjà retombé juste sous le seuil charnière des 50 points. La tendance devrait rester baissière en août.



Pour les analystes d'Oddo BHF, tout concourt aujourd'hui à aggraver le pessimisme des entreprises européennes.



'Les prix de l'électricité et du gaz naturel vont de record en record, pesant sur les marges des entreprises et le budget des ménages malgré certaines mesures de plafonnement temporaire', expliquent les économistes de la banque privée.



'Sans espoir de normalisation rapide des marchés de l'énergie, l'économie européenne se dirige vers la récession', prédit Oddo.



Ces indicateurs pourraient encore affaiblir l'euro, déjà fragilisé par les anticipations d'un discours de fermeté de Jerome Powell, le président de la Fed, vendredi à l'occasion du symposium de Jackson Hole.



La devise unique, qui avait déjà enfoncé hier le seuil de la parité face au dollar, établit ce matin un nouveau plancher de 20 ans, sous 0,9920 contre le billet vert.



Au chapitre économique, les Etats-Unis prendront le relais dans l'après-midi avec la publication de l'indice flash PMI puis des ventes de logements neufs, qui devraient montrer une accentuation de la crise actuellement traversée par le marché immobilier américain.



Wall Street avait terminé en forte baisse lundi soir, pénalisée - entre autres - par l'appréciation du dollar. Le Dow Jones s'est contracté de 1,9%, tandis que le Nasdaq Composite décrochait de plus de 2,5%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.