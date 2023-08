CAC 40 : en route pour une quatrième séance de hausse

La Bourse de Paris devrait poursuivre son rebond mercredi matin, en route pour une quatrième séance de hausse d'affilée, avant une séance animée par plusieurs indicateurs économiques.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - s'adjuge 16 points à 7404 points, laissant entrevoir une ouverture proche des 7400 points.



Le marché parisien a gagné 2,2% au cours des trois dernières séances, soutenu par la perspective d'une fin prochaine du cycle des relèvements de taux dans un marché qui a momentanément mis de côté ses craintes liées au ralentissement de l'économie mondiale.



'A la surprise générale, l'indice CAC 40 est venu casser la première résistance majeure à 7305 points et se repositionner idéalement pour un nouveau test sur seuil pivot de long terme à 7360 points', soulignent les chartistes de Kiplink Finance.



D'après la société de Bourse, le double objectif technique est de se maintenir un certain temps sur cette zone des 7305/7330 points en vue de transformer cet élan favorable en tendance haussière durable.



'L'indice CAC 40 n'a jamais été aussi proche graphiquement pour transformer un énième passage au-dessus des 7360 points synonyme d'un potentiel retour sur ses plus hauts annuels', assure Kiplink.



Pour mémoire, l'indice vedette avait atteint un pic de 7581,2 points à la fin du mois d'avril.



La publication macro-économique du jour sera la première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois d'août, que le consensus voit refluer à 6,4% sur un an après +6,5% en juillet.



Le point de mire de la semaine reste néanmoins la statistique de l'emploi d'août aux Etats-Unis, qui sera publiée vendredi, ainsi que ses implications éventuelles sur la politique monétaire de la Fed.



L'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis, qui paraîtra ce mercredi à 14h15, pourrait donner un avant-goût de cette publication.



Autre facteur de soutien au marché, le mouvement de retour au calme sur le compartiment obligataire, dont la brutale remontée avait été à l'origine du regain de nervosité des investisseurs, se confirme de jour en jour.



Outre-Atlantique, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans revient en direction de 4,12%, un plus bas de quasiment un mois.



Le Bund allemand à 10 ans, taux de référence de la zone euro, se stabilise à 2,51%, les récentes statistiques économiques inférieures aux attentes alimentant l'attrait pour les emprunts d'Etat en compliquant la politique de resserrement monétaire de la BCE.



'La crainte demeure que la Banque centrale européenne (BCE) ne resserre trop sa politique monétaire', rappelaient récemment les équipes de Lombard Odier.



Pour la banque privée suisse, la principale menace qui pèse sur les perspectives de la zone euro reste un 'accident de politique monétaire', la BCE ayant porté son taux de référence de -0,5% à 3,75% en l'espace d'un an.



