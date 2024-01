CAC 40 : entre prudence et consolidation en attendant la Fed

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note de prudence mercredi, les investisseurs limitant leurs prises de risques à quelques heures des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - recule de huit points à 7685,5 points, laissant présager une petite consolidation après les nouveaux records établis la veille.



Dans la foulée de la cascade de plus hauts historiques inscrits à Wall Street, le marché parisien vient d'engranger 4,5% en moins d'une dizaine de jours, ce qui lui a permis d'atteindre hier un pic historique au-delà de 7686 points.



L'attentisme devrait l'emporter aujourd'hui alors que la Fed annoncera les conclusions de sa réunion stratégique ce soir après la clôture du marché parisien dans un communiqué qui sera suivi d'une conférence de presse très attendue de son président Jerome Powell.



Si la perspective d'un 'statu quo' ne fait guère de doute, les intervenants surveilleront en revanche les propos du patron de l'institution afin d'y déceler d'éventuels indices quant à de futures baisses de taux.



'La Réserve Fédérale va sans doute mettre fin de manière claire aux espoirs d'une baisse des taux proche (mars) et rapide', prévient Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest.



Du point de vue du professionnel, la Fed devrait insister sur la résilience de l'économie et sur la volonté de poursuivre le reflux de l'inflation, ce qui devrait avoir pour effet de déplacer le consensus en vue d'une première baisse de taux vers la fin du premier semestre, c'est-à-dire en juin.



'Jerome Powell va tenter de calmer le jeu tout en gardant la porte ouverte pour les prochaines réunions, en fonction des données économiques', explique-t-il.



En attendant, la tendance devrait être alourdie par la publication d'indicateurs chinois venus relancer les craintes sur la santé de l'économie mondiale.



L'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier chinois s'est établi à 49,2 en janvier, contre 49 le mois dernier, selon des données officielles publiées mercredi, reflétant toujours une contraction de l'activité.



Cet indicateur montre que l'économie chinoise a connu un début d'année fébrile en dépit des mesures de soutien mises en place par Pékin afin de stimuler la croissance.



En Europe, la matinée sera rythmée par toute une série de statistiques relatives à l'inflation, à la production industrielle et au PIB en France et en Allemagne.



Le recul de Microsoft (-0,3% en cotations hors séance) - malgré des résultats trimestriels meilleurs que prévu - risque par ailleurs de peser sur les marchés américains, d'autant qu'Alphabet (Google) a déçu les attentes.



'A elles deux, ces deux entreprises cumulent pas loin de 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, soit 11,5% du poids du S&P 500', rappelle Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



'Leurs performances sont donc cruciales pour l'orientation des marchés, au même titre que celles d'Apple, Amazon et Meta (qui représentent 13% du S&P) et qui publieront leurs résultats demain soir', ajoute-t-il.



Le fabricant de processeurs AMD a quant à lui dévoilé hier soir des perspectives jugées trop prudentes par les investisseurs, ce qui lui valait de chuter de plus de 6% dans les échanges d'après-Bourse.



