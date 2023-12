CAC 40 : immobilité parfaite en attendant la Fed

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note hésitante mercredi, après ses records de la veille, dans des marchés figés à quelques heures des décisions de politique monétaire de la Fed.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - est virtuellement inchangé à 7548,5 points, annonçant un début de séance au point mort.



Le marché parisien a repris 11% depuis son creux de la fin octobre, à tel point que le CAC 40 a fini par inscrire hier un nouveau plus haut historique, autour de 7582,5 points.



Les prises d'initiative devraient s'avérer bien plus limitées aujourd'hui avant ce qui pourrait être le premier pas de la Réserve fédérale américaine vers une possible évolution de sa stratégie dans les mois à venir.



Au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la Fed publiera son communiqué à 20h00 et son président Jerome Powell tiendra une conférence de presse une trentaine de minutes plus tard.



Pour la troisième réunion d'affilée, l'institut de Washington devrait laisser ses taux inchangés, une posture justifiée par le ralentissement continu de l'inflation, confirmé hier par les derniers chiffres des prix à la consommation.



Mais les investisseurs seront surtout à l'affût de tout indice les renseignant sur la probabilité d'une possible baisse de taux ce printemps ou au cours de l'été.



Les hypothèses d'évolution en matière de taux des membres du FOMC, surnommées les 'dot plots', feront en cela figure de test.



'Les nouvelles projections confirmeront que des baisses de taux sont envisagées en 2024, mais sans donner aucune indication sur la date de la première baisse', pronostiquent les économistes d'Oddo BHF.



En attendant les annonces de la Fed, les intervenants de marché vont pouvoir se pencher sur de nouveaux indicateurs qui leur permettront d'évaluer la réalité des projets d'assouplissement monétaire de la Fed.



Dans ce contexte de recherche d'indices éventuels, les investisseurs surveilleront de près à 14h30 la publication des prix à la production industrielle aux Etats-Unis.



En zone euro, les chiffres de la production industrielle, attendus à 11h00, devraient confirmer la perte de vitesse du secteur manufacturier européen et la menace de plus en plus réelle d'une récession.



Le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans recule sous le seuil de 4,21% dans la foulée des chiffres de l'inflation sans surprise publiés hier aux Etats-Unis, tandis que son équivalent allemand revient vers 2,22%.



Sur le marché des changes, l'euro faiblit un peu, autour de 1,0785 face au dollar, en amont des décisions de politique monétaire de la BCE, attendues demain.



Sur le front du pétrole, les cours du brut s'enfoncent inexorablement vers des plus bas depuis le mois de juin, alors que l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a revu à la hausse ses prévisions de production.



'Cela signifie que le marché va rester bien approvisionné alors que la demande est en chute libre', soulignent ce matin les analystes de Danske Bank.



Le baril de Brent lâche actuellement 0,7% à 72,7 dollars tandis que le brut léger américain (WTI) cède 0,6% à 68,2 dollars avant la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis.



