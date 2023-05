CAC 40 : l'appétit pour le risque reste limité

La Bourse de Paris devrait débuter la journée sur une note positive vendredi matin, dans un contexte de plus en plus dominé par les craintes autour de la santé de l'économie mondiale.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 progresse de 28 points à 7404,5 points, laissant entrevoir un début de séance plutôt favorable.



Sauf changement de tendance majeur, le marché parisien se dirige vers une troisième semaine consécutive de repli. A ce stade, le CAC accuse une perte hebdomadaire de l'ordre de 0,7%.



Comme un symbole de déclassement, l'indice parisien est venu enfoncer cette semaine son support majeur de court terme des 7375 points, ce qui pourrait préfigurer le début d'un changement de configuration.



'Nous attendrons une extension baissière en dessous des 7375 et 7340 points en clôture, pour abandonner tout scénario de stabilisation ou de tendance positive', tempèrent toutefois les analystes techniques de Kiplink.



Cette dernière séance de la semaine doit être animée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres de nouvelles données sur les prix à l'importation aux Etats-Unis.



Au Royaume-Uni, les derniers indicateurs d'activité devraient montrer que l'économie britannique a réussi à éviter la récession cet hiver, du moins pour le moment.



Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des ménages de l'Université de Michigan devrait s'être encore détérioré en mai, une prudence qui n'est pas de bon augure pour la consommation.



Toutes ces statistiques ne devraient pas manquer d'alimenter le débat en cours sur la santé de l'économie mondiale, en mettant en évidence une conjoncture qui continue de lentement se dégrader.



Sur les marchés, l'idée selon laquelle le resserrement monétaire provoquera une récession en seconde partie d'année commence à sérieusement s'installer, une perspective renforcée par les difficultés du secteur bancaire aux Etats-Unis.



Les marchés d'actions américains se sont montrés partagés jeudi soir, sur fond de nouvelles turbulences sur les valeurs financières: si le Nasdaq Composite a grappillé 0,2%, le Dow Jones a lui reculé de près de 0,7%.



Très surveillé, le titre PacWest a décroché de 22,7% alors que la banque californienne a vu ses dépôts fondre de 9,5% sur l'ensemble de la semaine dernière.



'Les vents contraires continuent à peser sur l'économie mondiale', souffle-t-on chez Evli.



'L'augmentation des coûts de financement causée principalement par les hausses de taux d'intérêt devrait peser sur les entreprises et les ménages', prophétise la société de gestion scandinave.



Dans ce contexte de prudence vis-à-vis des actions, les actifs moins risqués deviennent plus prisés, à commencer par les obligations d'Etat les plus sûres comme le Bund allemand à 10 ans dont le rendement retombe à 2,22%.



Après ses récents records, l'or entame un petit mouvement de consolidation, l'once de métal jaune se repliant de 0,2% à 2014,4 points. Ses gains depuis le début de l'année dépassent toutefois les 10%.



Sur le front du pétrole, les cours du brut ne paraissent pas vouloir se stabiliser, avec un baril de Brent qui se replie de 0,2% à 74,8 dollars à Londres tandis que le brut léger américain (WTI) cède 0,2% à 70,7 dollars.



