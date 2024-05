CAC 40 : l'effet Nvidia l'emporte sur la déception de la Fed

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse jeudi matin, les bons résultats de Nvidia prenant le pas sur les inquiétudes liées à l'évolution des taux de la Fed, dont les 'minutes' se sont révélées plutôt décevantes.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin juin - avance de 13,5 points à 8092 points, laissant entrevoir un début de séance en territoire positif.



Le géant américain Nvidia, désormais troisième capitalisation mondiale derrière Microsoft et Apple, devrait encore briller aujourd'hui après avoir largement surpassé les attentes avec ses résultats trimestriels qui ont bénéficié de la forte demande pour ses puces graphiques dédiées à l'IA.



Le titre du groupe californien, déjà en hausse de 91% depuis le début de l'année, grimpe encore de plus de 6% en transactions électroniques.



'Nvidia n'a pas déçu lors de la publication de ses résultats trimestriels', C'est une bonne nouvelle', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



'Cela faisait longtemps que l'économie mondiale n'avait pas été aussi dépendante d'une seule entreprise', rappelle l'analyste.



'Pour les marchés boursiers, Nvidia devrait continuer d'être incontournable cette année, et probablement dans les années à venir', ajoute-t-il.



Certains professionnels notent toutefois que le tour de force du fabricant de semi-conducteurs ne se traduit pas par une réaction aussi détonante sur les marchés que par le passé.



'Certes, Nvidia continue de dépasser les attentes, mais de manière moins spectaculaire que lors de sa dernière publication du mois de février qui avait suscité une envolée de plus de 16% de son cours de Bourse le lendemain', font remarquer les analystes de Deutsche Bank.



La performance de Nvidia fait toutefois passer au second plan les inquiétudes nées du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui a recelé quelques mauvaises surprises.



Si Jerome Powell, le président de l'institution, a déclaré à plusieurs reprises que le prochain mouvement de la banque centrale 'ne serait pas une hausse de taux' (donc une baisse à l'évidence), certains de ses collègues ne semblent pas l'entendre de cette oreille.



Pour ces membres du FOMC, il ne faut rien s'interdire et ne pas hésiter à relever les taux si nécessaire.



En somme, ces 'minutes' démontrent que le comité stratégique de la Fed va probablement devoir patienter jusqu'à la fin de l'été avant de réduire le taux directeur.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'un relèvement des taux au mois de septembre est désormais estimée à 50,3%, contre 51,6% hier, mais reste au-dessus de la barre des 50%.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans évolue peu suite à ces commentaires, oscillant toujours autour de la barre de 4,43% comme il le fait depuis le début de la semaine.



En Europe, les intervenants vont prendre connaissance dans le courant de la matinée des derniers indices PMI, qui permettront d'en savoir plus sur l'état de la reprise économique sur le Vieux Continent.



'Le PMI composite a monté de janvier à avril', rappellent les équipes d'Oddo BHF.



'Fondamentalement, les raisons d'une embellie du climat des affaires semblent plus fortes en 2024 que ces deux dernières années marquées par l'inflation et la hausse des taux', souligne la banque privée.



