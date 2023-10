CAC 40 : l'envolée des rendements plombe les actions

Le 19 octobre 2023 à 08:37 Partager

La Bourse de Paris devrait poursuivre son repli jeudi matin sur fond de hausse des rendements obligataires, un phénomène alimenté par les craintes d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed alors que la situation géopolitique reste très tendue.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin octobre - lâche 57,5 points à 6911 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



L'envolée des taux longs, avec un dix ans américain qui s'approche dangereusement du seuil des 5%, relance les craintes sur un renchérissement du coût du financement des entreprises et d'un ralentissement de la croissance.



Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, dont la remontée est souvent à l'origine d'une correction boursière, a grimpé à près de 4,93% mercredi, atteignant un nouveau plus haut depuis 2007.



La crainte d'une poursuite du resserrement monétaire aux Etats-Unis a été nourrie ces derniers jours par de solides indicateurs économiques ayant conforté la perspective d'un resserrement monétaire.



Dans ce contexte, les données économiques attendues aujourd'hui, parmi lesquelles figureront les inscriptions aux allocations chômage et les indicateurs avancés du Conference Board, pourraient encore renforcer l'aversion au risque.



Autre motif de préoccupation pour les investisseurs, la destruction d'un hôpital à Gaza est venue exacerber les tensions au Proche-Orient et pèse encore un peu plus sur l'évolution du conflit israélo-palestinien.



'La situation en Palestine se détériore et une opération militaire de grande envergure apparaît de plus en plus probable', s'inquiète ainsi Rania Gule, analyste de marchés chez XS.com.



Conséquence, l'indice CBOE, qui mesure la volatilité du S&P 500 et qui est souvent baptisé 'indice de la peur', s'est redressé de 7% vers 19,2 points hier pour flirter de nouveaux avec ses récents records du 13 octobre.



Le niveau de stress actuel qui règne sur les marchés empêche par ailleurs les actions de répondre positivement aux résultats d'entreprises.



Tesla est attendu en baisse de 4% ce jeudi à l'ouverture de Wall Street après avoir raté le consensus en terme de chiffre d'affaires au 3ème trimestre, même si le groupe maintient son objectif annuel de vente de 1,8 millions de véhicules.



Netflix bondit de 12% en cotations avant-Bourse suite à la publication de résultats trimestriels supérieur aux attentes, à l'annonce d'un relèvement de ses prix et surtout d'un nombre de nouveaux abonnés bien meilleur que prévu.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.