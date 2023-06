CAC 40 : l'inflation allemande attendue avec fébrilité

La Bourse de Paris devrait évoluer sur une note de prudence jeudi matin et il faudra sans doute attendre la publication, en tout début d'après-midi, des chiffres mensuels des prix à la consommation en Allemagne pour voir se dessiner une véritable tendance.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - recule de 5,5 points à 7293 points, laissant entrevoir une ouverture sans grand changement.



Le marché parisien avait signé hier des gains vigoureux de près de 1%, à 7286 points, alignant une troisième séance consécutive de hausse qui semble enrayer pour l'instant la récente spirale baissière dans laquelle il évoluait.



Elément encourageant, le CAC a dépassé en clôture le cap des 7260 points jugé nécessaire, d'après les analystes techniques, pour espérer renouer avec une tendance haussière plus durable.



Après un début de semaine pauvre en statistiques économiques de premier plan, la séance sera animée par une poignée d'indicateurs en Europe, puis aux Etats-Unis.



En zone euro, les investisseurs vont attendre avec une certaine fébrilité les chiffres préliminaires de l'inflation en Allemagne, qui paraîtront à 14h00 alors que les pressions inflationnistes persistent dans la région.



Des chiffres supérieurs au consensus pourraient raviver les craintes sur l'évolution des taux de la Banque centrale européenne (BCE), qui semble toujours aussi décidée à poursuivre son resserrement monétaire face à une inflation toujours trop élevée.



Mardi, les investisseurs avaient pris bonne note des déclarations très fermes tenues par Christine Lagarde à l'occasion du forum des banquiers centraux de Sintra (Portugal).



Pour la présidente de la BCE, l'inflation reste trop forte en Europe et l'institution va devoir poursuivre sa lutte contre la hausse des prix 'quoi qu'il en coûte'.



Sur le compartiment obligataire, la détente reste pourtant de mise, le rendement des obligations souveraines allemandes à 10 ans continuant d'osciller autour du seuil de 2,30%.



Aux Etats-Unis, les opérateurs de marchés surveilleront avec attention à 14h30 la troisième estimation du PIB de premier trimestre, ainsi que les chiffres hebdomadaires des inscriptions aux allocations chômage.



Sur le marché des changes, le dollar se refait une petite santé suite aux propos de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui a confirmé depuis Sintra que les taux américains devraient être encore relevés par deux fois.



Sur le front du pétrole, les cours du Brent et du brut léger américain repartent à la baisse, après avoir bénéficié hier de l'annonce d'un net recul des stocks aux Etats-Unis.



