CAC 40 : l'optimisme de mise en attendant l'emploi américain

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse vendredi pour la cinquième séance d'affilée, dans l'espoir que les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis cet après-midi confirment la tendance à l'embellie du marché du travail américain.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison février - avance de 18 points à 5624,5 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Grâce à la solidité de Wall Street, le marché parisien avait amplifié ses ses gains jeudi à la clôture (+0,8%) et refranchi dans la foulée le seuil des 5600 points.



Le investisseurs semblent de nouveau vouloir croire au scénario d'une reprise dans le courant du second semestre 2021, sous l'effet des plans de relance et du soutien monétaire de la Fed.



Dans ce contexte, ils suivront avec une grande attention, en début d'après-midi, le rapport officiel sur l'emploi américain, avec l'espoir qu'il réserve de bonnes surprises.



Les économistes tablent sur 50.000 créations de postes en janvier, avec un taux de chômage stable autour de 6,7%.



Le mouvement haussier des marchés d'actions reste fragile, cependant.



'Les marchés montrent une certaine fébrilité et les risques de correction exigent une plus grande vigilance', estiment ainsi les équipes de Generali Investments.



'Le nombre élevé de cas de Covid-19 en Europe et le durcissement des mesures de lockdown en lien avec les nouvelles mutations du virus pourraient doucher les espoirs de reprise des investisseurs', prévient le gestionnaire d'actifs.



Generali - qui met également en garde contre une remontée de l'inflation susceptible de remettre en cause la politique favorable de la Fed - estime que des replis épisodiques des marchés pourraient offrir 'des opportunités d'achat jusqu'à l'accélération économique du printemps.'



