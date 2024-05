CAC 40 : l'optimisme se poursuit avant l'inflation américaine

La Bourse de Paris devrait poursuivre son rebond mercredi matin dans l'espoir que la publication très attendue du rapport mensuel sur l'inflation aux Etats-Unis confirme le scénario de futures baisses de taux.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur le CAC 40 - échéance mai - s'adjuge encore 16 points à 8246 points, ce qui signifie que l'indice parisien devrait se rapprocher un peu plus du seuil majeur des 8250 points.



Le ton de la séance sera donné à 14h30 par les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, susceptibles de guider les prochaines décisions de la Réserve fédérale



L'optimisme est revenu ces dernières semaines sur les marchés d'actions sur fond d'indicateurs économiques rassurants, mais les investisseurs s'interrogent toujours sur le calendrier des prochaines baisses de taux de la Fed, confrontée à une inflation persistante.



Pour les équipes d'Ostrum AM, le CPI américain de cet après-midi va constituer le véritable 'juge de paix' sur les places financières mondiales cette semaine.



'Malgré l'assouplissement probable, l'inflation américaine pourrait raviver la volatilité sur les marchés', prévient le gestionnaire d'actifs.



Le consensus attend un indice CPI stable à +0,4% en rythme séquentiel au mois d'avril, comme en mars, mais aussi sur un an, avec une prévision moyenne établie à +3,4%.



Les chiffres supérieurs aux attentes des prix à la production publiés hier avaient confirmé le réveil de l'inflation, mais la révision à la baisse des statistiques des mois précédents avaient rassuré les marchés.



Conséquence, la hausse s'est accélérée en fin de séance, ce qui a permis au Nasdaq d'atteindre un nouveau plus haut historique, notamment dans le sillage de Tesla (+3,3%) et Nvidia (+1,1%).



La séance de mercredi promet d'être animée par d'autres indicateurs de premier plan, comme les ventes au détail aux Etats-Unis qui devraient confirmer la tendance au ralentissement de la consommation Outre-Atlantique.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans poursuivent sa détente aux abords de 4,45% avant la publication du rapport sur l'inflation américaine.



Le rendement du Bund allemand de même échéance suite quant à lui une dynamique inverse et remonte à 2,55%.



Les cours du brut continuent de monter avec l'optimisme sur la demande: le baril de Brent avance de 0,7% à près de 83 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,8% à 78,6 dollars.



