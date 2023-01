CAC 40 : la hausse se poursuit dans le sillage de Wall Street

La Bourse de Paris devrait imiter Wall Street ce mardi en poursuivant son mouvement de hausse, une progression qui risque cependant d'être limitée à l'amorce d'une journée chargée en indicateurs et résultats.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance février - avance de 13,5 points à 7055,5 points, annonçant un début de séance favorable.



Les investisseurs devraient toutefois se garder de prendre trop de risques avant la publication, dans le courant de la matinée, des indices PMI 'flash' de la zone euro, qui devraient nourrir un peu plus le débat sur l'état de santé de l'économie européenne.



Si la tendance générale reste favorable aux actions, les inquiétudes restent entières quant à la vigueur de la croissance et la possibilité d'une entrée en récession dans les mois qui viennent.



Si l'environnement reste difficile en raison du choc inflationniste et du resserrement des conditions monétaires, le reflux des prix de l'énergie et la fin de la politique zéro-Covid en Chine pourraient redonner un peu d'espoir aux entreprises européennes.



Dans ces conditions, les PMI en Europe, comme aux Etats-Unis, devraient signaler un léger rebond de l'activité économique au mois de janvier.



Graphiquement, le marché parisien se cherche un point d'appui sur le seuil symbolique des 7000 points, avec des premiers objectifs de court terme qui demeurent à 7050 et 7105 points.



De ce point de vue, les analystes techniques s'attendent à ce que les prochaines séances soient décisives en livrant un signe supplémentaire de ce que pourrait être la tendance å venir.



'Les indices s'approchent de niveaux techniques importants qui, s'ils étaient franchis, pourraient signaler une éventuelle fin de la tendance baissière', souligne Philippe de Gouville, CEO et cofondateur de la fintech Ismo.



Wall Street avait profité, hier, d'un vent d'optimisme à l'entame de la saison des résultats trimestriels et d'un indicateur laissant penser que la Fed pourrait se montrer moins agressive dans son resserrement monétaire.



Au coup de cloche final, le Dow Jones progressait de près de 0,8% et le Nasdaq Composite grimpait de 2%.



Le bal des publications de résultats va se poursuivre aux Etats-Unis aujourd'hui avec les annonces de 3M, GE, Halliburton, Johnson & Johnson, Travelers et Verizon.



