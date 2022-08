CAC 40 : la hausse se poursuit, l'optimisme prime

La Bourse de Paris se dirige vers une sixième séance consécutive de hausse mercredi, à la faveur de la bonne orientation de Wall Street, qui relègue au second plan les craintes ayant trait à l'inflation.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - progresse de 26 points à 6619 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Le marché parisien avait achevé la séance d'hier sur un gain de 0,3%, à 6592 points, dans des volumes d'échange relativement réduits, à moins de 2,5 milliards d'euros.



Alors que bon nombre de stratèges commencent à mettre en garde contre le côté 'surévalué' des actions, le 'rally' estival des places boursières se poursuit et prend même de l'ampleur en ce creux du mois d'août.



Depuis son point bas du 5 juillet dernier, l'indice CAC 40 est passé en cinq semaines de 5780 points à près de 6000 points, soit l'équivalent de quasiment 14% de hausse sur la période.



Grâce à cette performance, qui réduit son repli annuel à moins de 8%, l'indice parisien s'ouvre la voie à un changement de tendance de long terme, estiment les équipes de Kiplink Finance.



'Techniquement, l'indice CAC 40 s'approche de la résistance majeure des 6670 points, seuil médian de la moyenne mobile à six et neuf mois', explique le gestionnaire parisien.



'Sur cette dynamique positive, l'indice CAC 40 devrait poursuivre sa poussée estivale encore quelque temps et sans trop de dommages', prophétise Kiplink.



Alors que la saison des résultats arrive à son terme, l'analyse des statistiques économiques pourrait toutefois commencer à freiner l'élan des marchés.



Cette séance du milieu de semaine sera rythmée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres la dernière estimation du PIB de la zone euro au deuxième trimestre, puis les ventes au détail aux Etats-Unis.



L'annonce, ces derniers jours, de statistiques peu encourageantes, susceptibles de justifier un ralentissement du resserrement monétaire, n'a pas émoussé le regain d'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.



D'après une enquête de Bank of America, 55% des investisseurs s'attendent à ce que le redressement des marchés d'actions européens se poursuivent, contre seulement 43% au mois de juillet.



Selon BofA, ceux-ci envisagent un potentiel haussier supplémentaire de plus de 5% pour l'année à venir.



De l'autre côté de l'Atlantique, la Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé mardi soir, malgré les solides résultats trimestriels dévoilés par les deux géants du secteur de la consommation Walmart et Home Depot.



Le Dow Jones a avancé de 0,7% à 34152 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,2% à 13102 points.



Parallèlement, l'indice de volatilité VIX du S&P 500 a poursuivi son repli, évoluant sous les 20 points, bien en deçà de ses pics touchés au début de l'été, un niveau qui témoigne d'investisseurs plutôt détendus.



