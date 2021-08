CAC 40 : la prudence domine avant l'emploi américain

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note stable, voire légèrement baissière, vendredi matin, la prudence dominant avant la publication du rapport américain sur l'emploi, une statistique susceptible de guider les prochaines décisions de la Réserve fédérale.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - recule d'un petit point à 6779 points, annonçant une ouverture sans grand changement.



Avec la reprise de l'économie et la remontée de l'inflation, les investisseurs s'interrogent depuis de longues semaines sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Dans ce contexte, la publication à 14h30 du rapport mensuel sur l'emploi américain sera très attendue, d'autant que le rapport ADP publié mercredi et les inscriptions au chômage dévoilées hier ont largement déçu.



Sauf surprise, les investisseurs estiment que les chiffres du Département du Travail devraient conforter le scénario du maintien d'une politique accommodante de la part de la banque centrale, du mois dans l'immédiat.



Selon les économistes, les Etats-Unis devraient avoir créé quelque 900.000 emplois sur le mois de juillet, après 850.000 postes en juin.



Pour mémoire, la Fed a conditionné la normalisation de sa politique à des progrès 'substantiels' au niveau de l'économie, et tout particulièrement sur le front de l'emploi.



La Fed entend ainsi constater une dynamique plus soutenue en termes de créations d'emplois et une baisse du taux de chômage chez les minorités, accompagnée d'une reprise du taux de participation et d'une progression des salaires, des conditions qui ne sont pas réunies aujourd'hui.



A ce stade, les économistes attendent une réduction des rachats d'actifs de la Fed ('tapering') pour le début 2022, avant une première hausse de taux directeurs prévue à l'automne 2023, un horizon relativement lointain.



En cette période de trêve estivale, les marchés d'actions pourraient toutefois se montrer plus volatils compte tenu des volumes faibles qui caractérisent la cote.



De ce fait, toute surprise dans un sens ou dans un autre pourrait fortement impacter les indices.



'Face à une économie droguée aux injections monétaires et aux plans de soutien, le sevrage s'avère particulièrement délicat et peut entraîner des réactions soudaines et violentes', avertit Gilles Guibout, le responsable des actions européennes chez AXA IM.



