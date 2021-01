CAC 40 : la saison des résultats démarre pour de bon

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, alors que la saison des résultats va entrer dans le dur cette semaine et monopoliser l'attention des investisseurs.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison février - avance de 17,5 points à 5573 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Le marché parisien était parvenu à réduire ses pertes vendredi dernier (-0,6%), ce qui n'avait pas empêché le CAC de terminer la semaine sur des pertes de l'ordre de 1%.



Après un solide début d'année, les places boursières mondiales ont perdu du terrain ces deux dernières semaines, la progression des nouveaux cas de contamination au Covid éclipsant les progrès effectués au niveau des campagnes de vaccination.



'Mais avec l'arrivée du président Biden et les promesses significatives de soutien budgétaire et l'excellente forme de l'économie chinoise, il y a de bonnes raisons de se montrer optimistes sur les perspectives de moyen terme, même si un début de retracement pourrait se manifester à très court terme', expliquent les équipes de Danske Bank.



Après les publications bancaires des dernières semaines, cette nouvelle semaine va permettre de prendre connaissance des premiers résultats de valeurs industrielles, pharmaceutiques et technologiques à Wall Street.



Johnson & Johnson donnera demain le coup d'envoi d'une semaine qui s'annonce marquée par de nombreuses publications, dont celles de GE, 3M, Boeing ou McDonald's.



Du côté des valeurs technologiques, les annonces de Microsoft, Apple et Tesla intéresseront tout particulièrement les investisseurs.



La semaine s'annonce tout aussi riche en publications de résultats sur le Vieux Continent, où des poids lourds de la trempe de Philips, SAP ou Ericsson dévoileront leurs résultats dans les prochaines jours.



L'agenda économique sera par ailleurs animé, avec notamment la première estimation du PIB de quatrième trimestre aux Etats-Unis, qui devrait avoir progressé de 4% environ sur les trois derniers mois de l'année.



L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, seul indicateurs économique d'importance prévu aujourd'hui est attendu en baisse à 91,4 au mois de janvier, contre 92,1 en décembre.



