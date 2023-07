CAC 40 : la saison des résultats n'est pas finie

La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le calme lundi matin après avoir bouclé une semaine positive vendredi dernier, à la faveur de solides résultats d'entreprises et d'indicateurs économiques rassurants.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - recule de 1,5 points à 7490,5 points, laissant entrevoir un début de semaine sans conviction.



Lors de la semaine écoulée, l'indice parisien avait réussi à s'adjuger 0,6%, ce qui le place idéalement pour afficher des gains d'exactement 1% sur l'ensemble du mois de juillet, qui s'achève aujourd'hui.



L'évolution récente de la situation économique, qui accrédite la thèse d'un atterrissage en douceur de la croissance, semble avoir soulagé les investisseurs.



Un début de saison des résultats plutôt réussi est également venu raviver l'appétit pour le risque, tout comme le discours sans grande surprise tenu par les grandes banques centrales la semaine dernière.



D'après FactSet, 80% des sociétés du S&P 500 ont jusqu'ici fait mieux que prévu au niveau de leurs bénéfices, une performance qui se situe bien au-delà des moyennes historiques à cinq ans (77%) et 10 ans (73%).



Les marchés s'apprêtent à connaître une nouvelle semaine dense sur le front des résultats d'entreprises, avec les publications de nombreux poids lourds de la cote, tels qu'Amazon et Apple.



Quelques ténors européens dont adidas, BMW, bp, Ferrari ou encore Merck KGaA dévoileront aussi leurs comptes trimestriels au cours des jours qui viennent.



A cette actualité chargée s'ajoutera l'annonce, jeudi, des décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE)



Sur le front macroéconomique, la semaine sera essentiellement dominée par la publication, vendredi, des derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis.



Dès aujourd'hui, les investisseurs suivront avec attention la première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois de juillet, ainsi que le premier chiffre de la croissance économique dans la région sur le deuxième trimestre.



L'avance des marchés boursiers semble toutefois rester à la merci des tensions sur l'obligataire.



La semaine écoulée a été négative pour les taux européens et elle s'est achevée par une nouvelle dégradation des Bunds allemands et des OAT françaises.



Aux Etats Unis, la semaine passée s'est terminée par une petite embellie sur les Treasuries à dix ans, dont le rendement est revenu sous la barre des 4%, ramenant leur perte hebdomadaire à 13,5 points.



