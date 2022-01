CAC 40 : la séance devrait débuter dans le vert

La Bourse de Paris est attendue dans le vert jeudi à l'ouverture, même si les investisseurs devraient opter pour une certaine prudence au début d'une séance chargée en indicateurs et en résultats.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance janvier - progresse de 25 points à 7197,5 points, annonçant un début de journée plutôt favorable.



Facteur de soutien, la Chine a annoncé dans la nuit avoir abaissé le taux préférentiel de prêts, sur lequel de nombreux prêteurs basent leurs taux hypothécaires, avec l'objectif avoué de soutenir la croissance.



Conséquence, les marchés asiatiques ont tous clôturé en hausse jeudi, avec notamment un gain de 3,8% pour l'indice Hang Seng, ce qui devrait soutenir la tendance en Europe.



Les investisseurs comptent par ailleurs sur la série d'indicateurs économiques attendus dans les prochains jours pour renouer avec la tendance haussière de la fin d'année dernière.



Sont notamment attendus, aujourd'hui aux Etats-Unis, les chiffres des inscriptions aux allocations chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie ainsi que les ventes de logements anciens.



Sur fond d'inquiétudes récurrentes concernant le niveau de l'inflation, ils espèrent aussi que les prix à la consommation en zone euro, qui seront dévoilés en fin de matinée, leur apporteront quelques motifs de soulagement.



C'est néanmoins l'évolution des taux américains qui reste le principal sujet de préoccupation du moment.



Du côté de la dette souveraine, le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 1,86%.



La séance s'annonce également chargée du côté des résultats trimestriels d'entreprises avec notamment ceux, de l'assureur américain Travelers - qui cote sur l'indice Dow Jones - avant les comptes de Netflix qui paraîtront dans la soirée.



Techniquement, la configuration de l'indice CAC 40 s'est dégradée suite à la multiplication de retours successifs vers les seuils des 7200 et 7150 points.



A court terme, les chartistes de Kiplink Finance recommandent de surveiller les supports de 7035 et 7005 points avec l'espoir que ces deux seuils soient juste testés et non enfoncés afin de conserver un semblant de résistance face à la pression baissière.



