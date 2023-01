CAC 40 : la trajectoire haussière se maintient

La Bourse de Paris semble vouloir maintenir le cap de la hausse mercredi matin en dépit des atermoiements de Wall Street, dont la tentative de redressement a rapidement tourné court hier.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC - livraison fin janvier - avance de 24,5 points à 6650,5 points, annonçant une ouverture en territoire positif.



Les investisseurs ne semblent pas décidés à marquer de pause après une entame d'exercice plutôt réussie, qui s'est caractérisée par deux séances de hausse consécutives et par un gain cumulé de 2,3%.



Après avoir gagné jusqu'à 1,5% en cours de matinée, le marché parisien avait cédé une partie de ses gains hier pour finalement achever la séance sur un gain plus modeste de 0,4% à 6623 points.



Mais la Bourse de New York a ouvert l'année 2023 sur une note bien plus terne en l'absence de catalyseurs ou d'indicateurs économiques permettant aux acteurs de marché de réaliser d'éventuels rachats à bon compte.



Le Dow Jones a fini la journée de mardi juste sous son équilibre à 33136 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché près de 0,8% à 10387 points.



Si les valorisations peuvent de nouveau sembler raisonnables, bon nombre d'intervenants jugent qu'il est encore trop tôt pour revenir agressivement sur les marchés d'actions compte tenu du manque de visibilité du moment.



Les marchés financiers ont souffert en 2022 et la nouvelle année s'annonce tout autant mouvementée



L'indice ISM manufacturier, qui était retombé en novembre sous le seuil fatidique des 50 points pour la première fois depuis le confinement de 2020, devrait signaler une nouvelle érosion de l'activité cet après-midi.



Les statistiques américaines attendues en ce début d'année s'annoncent déterminantes, car elles permettront de savoir où se situe l'économie américaine en ce début d'année 2023.



'Un ralentissement de l'activité économique et de l'emploi, modéré, devrait satisfaire encore les marchés, car ils y verront le rapprochement d'une politique monétaire moins restrictive, sans anticiper de récession', expliquent les équipes d'IG.



'Un fort ralentissement, au contraire, pourrait permettre un rebond à très court terme pour les mêmes raisons, mais probablement conduire à une forte baisse par la suite sur fond de prise en compte d'une probable récession à venir', indique le courtier.



En Europe, ce sont les indices d'activité PMI des services pour les grandes économies européennes qui seront scrutés dans le courant de la matinée.



Sur le front des taux, les rendements obligataires confirment leur mouvement de détente, les OAT françaises à dix ans revenant à 2,89% et les Bunds allemands à 2,37%.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à 10 ans se stabilise autour de 3,79% après le reflux de la veille.



Sur le marché des changes, le dollar recule un peu autour de 1,0585 face à l'euro après avoir démarré l'année sur un redressement particulièrement vigoureux.



Du côté de l'énergie, les cours pétroliers subissent une brusque rechute dans le sillage des prix du gaz et alors que l'industrie chinoise ralentit.



Le baril de brut léger américain se montre toujours très volatil ce matin en lâchant encore 0,4% à 76,6 dollars tandis que le Brent perd 0,3% à 81,8 dollars.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.