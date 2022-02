CAC 40 : la volatilité devrait rester élevée

La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le rouge lundi matin, la poursuite des combats en Ukraine et l'escalade des sanctions occidentales contre la Russie continuant de pénaliser les marchés.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - recule de 171,5 points à 6577 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Les investisseurs préfèrent rester prudents et se tourner vers les actifs les plus sûrs face aux nombreuses incertitudes qui entourent encore l'issue du conflit ukrainien.



Le président russe Vladimir Poutine a ordonné ce week-end à son état-major militaire de placer la force de dissuasion nucléaire russe en état d'alerte au combat.



Sur le terrain, les forces russes continuent de mettre la pression sur l'Ukraine, notamment autour de Kiev, mais certains observateurs commencent à évoquer un relâchement progressif de leur offensive.



Autre source de tension, la Russie a annoncé son intention de bloquer la possibilité de vendre des actions russes par les étrangers, ce qui promet de sérieuses secousses au moment de l'ouverture de la Bourse de Moscou.



Cette décision fait suite à la confirmation par plusieurs pays européens du prochain retrait de l'accès au systèmes de règlements internationaux SWIFT pour certains établissements bancaires russes.



Dans ce contexte géopolitique tendu, les investisseurs préfèrent accueillir avec prudence l'annonce d'une prochaine rencontre entre des représentants de l'Ukraine et de la Russie, prévue à la frontière avec le Belarus.



'Suite à ces différentes annonces durant le weekend, les investisseurs devraient se tourner vers le dollar américain comme valeur d'échange de réserve, mais également vers le cours de l'or', pronostique Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



Le métal jaune progresse actuellement de plus de 1% à 1908,9 dollars l'once, qui le fait revenir à de nouveaux plus hauts de deux ans.



Du côté du pétrole, les prix du baril de Brent et du brut léger américain restent orientés à la hausse, évoluant à des niveaux jamais atteints depuis huit ans.



Les stratèges s'attendent donc à ce que les marchés financiers restent soumis à une forte volatilité cette semaine, au gré des informations et des rumeurs entourant l'évolution du dossier ukrainien.



