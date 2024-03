CAC 40 : le calme s'impose en l'absence de catalyseurs

La Bourse de Paris est attendue sans grande tendance lundi à l'ouverture en l'absence de véritables catalyseurs sur le marché en ce début de semaine écourtée pour cause de Pâques.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison avril - sur l'indice CAC 40 recule d'à peine deux points à 8172,5 points, signe avant-coureur d'un début de séance étale ou presque.



Le contexte de marché s'annonce relativement calme, avec des investisseurs qui digèrent encore les annonces accommodantes faites la semaine dernière par la Réserve fédérale américaine.



La tonalité conciliante de la Fed a permis à Wall Street de renouer avec la hausse après deux semaines consécutives de repli, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ayant affiché des gains hebdomadaires de plus de 2% pour inscrire de nouveaux records.



'La combinaison de meilleures perspectives de croissance, d'une inflation favorable aux bénéfices (avec une inflation sous-jacente avoisinant les 3%) et du pivot cohérent des banques centrales a créé un nouvel environnement d'investissement', souligne Florian Ielpo, le responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



La tendance a été moins favorable à Paris, où le CAC 40 a cédé 0,2% la semaine passée, les investisseurs ayant été tentés de prendre quelques bénéfices après les plus hauts récemment atteints par l'indice parisien.



Après un gain de près de 20% depuis la fin octobre, le CAC semble désormais buter sur la barrière technique des 8250 points, une zone de résistance très suivie par les investisseurs.



Les variations devraient rester limitées ce lundi et la tendance peu animée en l'absence d'événement majeur et du manque d'actualités marquantes.



L'agenda macroéconomique s'annonce tout particulièrement maigre ce lundi avec la publication après l'ouverture de Wall Street des ventes de logements neufs, un indicateur relativement secondaire.



Sans véritable catalyseur de marché, les investisseurs vont se tourner, vendredi, vers la publication de l'indice PCE avec l'espoir d'y trouver des indices sur la poursuite ou non du ralentissement de l'inflation.



Si cet indicateur était ressorti en janvier à son plus bas niveau en quasiment deux ans, les statistiques relatives à l'inflation ont plutôt eu tendance à dépasser les attentes dernièrement.



Les investisseurs devront donc réagir à ces chiffres avec un temps de retard puisque les marchés européens et américains seront fermés vendredi pour le Vendredi Saint.



