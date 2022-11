CAC 40 : le climat d'attentisme devrait se prolonger

La Bourse de Paris devrait peu varier vendredi à l'ouverture, les investisseurs s'accordant une pause dans le spectaculaire rebond automnal qui porte la tendance depuis quasiment deux mois.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - avance de 38,5 points à 6615,5 points, annonçant un début de séance sans grande tendance.



L'attentisme observé sur le marché parisien depuis le début de la semaine devrait se prolonger avec l'optimisme sur l'inflation en facteur de soutien, mais aussi des interrogations autour de la croissance en toile de fond.



L'indice CAC 40 a gagné près de 16% en ligne droite depuis son plancher de clôture annuel des 5676,8 points, qui avait été établi à la fin du mois de septembre.



La violence du rebond a poussé les intervenants à reprendre leur souffle ces derniers jours et le CAC accuse, à se stade de la semaine, un léger repli de l'ordre de 0,3%.



En l'absence de véritables catalyseurs, et dans un contexte géopolitique qui reste tendu, les investisseurs tentent toujours d'identifier les points d'inflexion concernant l'inflation, les taux et la croissance.



Le climat général demeure favorable aux actions grâce notamment au recul des anticipations d'inflation, à la perspective d'un ralentissement des hausses de taux et à la possibilité d'un atterrissage en douceur de l'économie.



De nombreuses incertitudes demeurent cependant à l'approche de 2023 et l'hypothèse d'une récession mondiale semble de nature à favoriser un positionnement relativement défensif sur les actifs risqués.



Dans l'immédiat, le reflux des rendements des emprunts d'Etat soulage un peu la pression sur les marchés boursiers.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans recule de 3,77%, après avoir fermement rebondi depuis le milieu de la semaine.



La hausse des rendements s'était amplifiée en réaction aux déclarations de plusieurs membres de la Fed, qui ont plaidé pour une politique toujours restrictive de la part de la banque centrale américaine.



Ce soulagement pourrait être l'occasion de réaliser quelques bonnes affaires car beaucoup de titres ont été décimés depuis le début de l'année, un autre élément à l'origine du 'rally' d'automne.



L'événement le plus attendu de la journée sera la publication, cet après-midi aux Etats-Unis, des ventes de logements anciens, qui devraient confirmer la frilosité actuelle du marché américain de l'immobilier.



Les investisseurs surveilleront également les indicateurs avancés du Conference Board, qui permettront d'en savoir plus sur les perspectives de l'économie américaine.



Les chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni apporteront quant à eux des indications pertinentes à propos de l'impact de l'inflation sur la consommation et de l'ampleur de la récession qui se prépare dans le pays.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.