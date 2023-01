CAC 40 : le rally reprend, avec l'aide de Wall Street

Après sa pause de la veille, la Bourse de Paris devrait reprendre son rally du Nouvel An mercredi à l'approche du lancement de la 'saison' des résultats et des derniers chiffres de l'inflation, qui semblent abordés avec confiance.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance janvier - s'arroge 13,5 points à 6885,5 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Le marché parisien avait achevé la séance de mardi sur un léger recul de 0,5% à 6869 points, un repli qui n'entache guère le début d'année tonitruant du CAC, qui s'arroge toujours 6% depuis le 1er janvier.



Si les investisseurs ont fait preuve de davantage de prudence hier, ils ont été soulagés par le fait que Jerome Powell, le président de la Fed, s'abstienne de tout commentaire concernant l'inflation, la récession ou la politique monétaire en cours.



'En l'absence de propos faucon de Powell, Wall Street s'est même orientée à la hausse après la clôture des marchés européens', fait remarquer un trader.



Le Dow Jones a terminé sur un gain de près de 0,6% à 33704 points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 1% à 10743 points.



Les marchés boursiers poursuivent donc leur train haussier, les investisseurs pariant toujours sur un ralentissement du rythme des hausses de taux des grandes banques de la planète dans les mois qui viennent.



Les derniers chiffres de l'inflation, qui paraîtront demain, pourraient bien les conforter dans leur idée d'une politique monétaire plus accommodante dès 2023, accompagnée d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie.



Les économistes espèrent un nouveau ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, qui avait atteint 7,1% au mois de novembre, soit son plus bas niveau en presque un an.



Autre rendez-vous à suivre, les grandes banques que sont JPMorgan Chase, Bank of America, Citi et Wells Fargo donneront vendredi le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels.



Les bénéfices des sociétés cotées sur l'indice S&P 500 sont attendus en baisse de 4,1% sur le quatrième trimestre 2022, selon les estimations de FactSet, et de bonnes surprises pourraient, là encore, constituer un facteur haussier.



En dehors des stocks de pétrole aux Etats-Unis, aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda du jour ce mercredi.



