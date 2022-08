CAC 40 : le rebond poussif se poursuit en attendant Powell

La Bourse de Paris devrait poursuivre jeudi son timide rebond amorcé la veille, même si les investisseurs devraient rester prudents à la veille du discours très attendu du président de la Réserve fédérale américaine à Jackson Hole.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - avance de 26,5 points à 6412,5 points, laissant entrevoir une ouverture légèrement positive.



Après une matinée en demi-teinte qui laissait craindre l'enchaînement d'une quatrième séance consécutive de baisse, le marché parisien avait su inverser la vapeur hier en achevant la journée sur un gain de 0,4% à 6386 points.



Bien que modéré, ce redressement a eu le mérite de mettre fin à trois séances consécutives de recul, qui avait contrait le CAC à abandonner près de 3%.



Si la trajectoire du rally 'estival' semble désormais interrompue, cette fin de semaine viendra apporter quelques indices sur les chances de voir la séquence haussière éventuellement reprendre.



Le président de la Fed, Jerome Powell, va probablement reconnaître demain, devant ses pairs et un parterre d'économistes, que la banque centrale n'envisage pas de dévier de son action musclée afin de calmer les pressions inflationnistes.



'Les tensions rencontrées au niveau des rendements obligataires n'ont montré aucun signe d'apaisement avant son intervention, d'autant plus que la situation énergétique ne cesse de se détériorer en Europe', s'inquiètent ce matin les analystes de Deutsche Bank.



Sur le marché des taux, le rendement des bons du Trésor américains se tend au-delà de la barre des 3,10% et retrouve des niveaux qui n'avaient plus été testés depuis la mi-juillet.



Le compartiment obligataire européen a lui aussi connu une journée inquiétante hier, avec une brusque flambée des Bunds allemands et des OAT françaises.



Cette tension au niveau des taux ne manquera pas d'être reliée à la spectaculaire envolée du MWh, qui a passé hier la barre des 650 euros sur l'Epex, le marché à terme de l'électricité réservé aux industriels.



'Cela renforce les craintes selon lesquelles le 'pic d'inflation' ne s'est pas encore matérialisé dans certains pays, ce qui signifie que que les banques centrales vont devoir faire des choix difficiles alors qu'elles sont aux prises avec la pire stagflation depuis des décennies', ajoute la banque allemande.



Selon le baromètre FedWatch du CME, les marchés anticipent désormais à 58% la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de la Fed au mois de septembre, 42% des traders envisageant un relèvement de 50 points.



Si, en fin de compte, la déception était en rendez-vous ou si Powell devait s'éloigner de sa rhétorique habituelle, le 'rally' viendrait certainement à s'arrêter pour de bon.



Pour l'instant, l'attente du discours de Ben Bernanke allège un peu la pression sur l'euro, qui s'adjuge ce matin près de 0,5% face au billet vert, au-delà du seuil de la parité.



Les investisseurs attendent également, dans la journée, les données détaillées sur le PIB allemand de deuxième trimestre et l'indice Ifo, ainsi que la deuxième estimation du PIB américain de deuxième trimestre et les traditionnelles inscriptions aux allocations chômage.



