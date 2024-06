CAC 40 : le rebond s'interrompt faute de catalyseurs

La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli mardi matin, interrompant son rebond amorcé ces derniers jours en l'absence de catalyseurs majeurs.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 cède 27,5 points à 7697,5 points, annonçant une note de faiblesse dans les premiers échanges.



Le marché parisien avait achevé la séance d'hier sur un gain de 1% à 7706 points en dépit du décrochage d'Eurofins, qui a dévissé de plus 16% après un rapport au vitriol du vendeur au découvert Muddy Waters sur les comptes de l'entreprise.



L'avertissement lancé hier soir par Airbus - qui ne table plus que sur 770 livraisons d'appareils cette année contre 800 jusqu'ici - pourrait par ailleurs jeter un froid ce matin.



Le modeste rebond signé par le marché parisien depuis une semaine sera mis à l'épreuve dans les prochains jours par toute une série de rendez-vous importants, non seulement sur le plan économique mais surtout au niveau politique.



Les investisseurs devraient s'abstenir de prendre des positions trop franches en attendant le premier tour des élections législatives en France, dont l'issue s'avérera déterminante pour l'avenir du pays.



Quelle que soit l'issue du scrutin, les équipes d'Apicil, un spécialiste de la gestion patrimoniale, s'attendent à ce qu'une prime de risque politique perdure en France lors de l'année à venir.



'Depuis l'annonce de la dissolution, les marchés ont nettement corrigé, mais de manière cohérente', estime le groupe de protection sociale.



A New York, le Dow Jones a fini en hausse lundi soir (+0,7%) mais le Nasdaq a perdu plus de 1%, pénalisé par des prises de profits sur Nvidia qui a aligne une troisième séance consécutive de correction (-6,7%).



Les prises de risques sont restées limitée en vue de la parution, prévue vendredi, de l'indice des prix PCE, une mesure de l'inflation particulièrement surveillée par la Fed.



Les investisseurs attendent également avec impatience le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump, programmé jeudi soir, dans l'optique de l'élection présidentielle du mois de novembre.



La semaine a en revanche démarré sous de bons auspices sur l'obligataire, avec une réduction du 'spread' entre les OAT françaises et les Buns allemands, qui revient à 76 points de base.



Sur le marché américain, le rendement des bons du Trésor à dix ans recule sous le seuil de 4,24%.



Du côté du pétrole, les cours se stabilisent après avoir signé deux semaines consécutives de progression. Le baril de Brent de Mer du Nord est est stable à 86 dollars, tout comme celui du WTI américain qui évolue à 81,6 dollars.



L'agenda sera peu chargé en indicateurs avec seulement l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board qui paîtra aux Etats-Unis dans l'après-midi.



