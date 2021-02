CAC 40 : le retour de la trajectoire haussière se confirme

La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression lundi matin, dans la foulée de sa remontée de la semaine passée et des records signés à Wall Street, portée par des espoirs de reprise de l'économie.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de 33 points à 5690 points, annonçant une entame de semaine positive.



Après sa petite correction de la fin du mois de janvier, le marché parisien a renoué avec une trajectoire haussière la semaine dernière en alignant cinq séances consécutives dans le vert.



Sur l'ensemble de la semaine, les valeurs françaises ont engrangé près de 5%.



A Wall Street, les grands indices new-yorkais enchaînent de nouveau les records, notamment grâce à la vigueur des valeurs technologiques. Le Nasdaq a ainsi gagné 6% la semaine dernière, soit son meilleur score hebdomadaire depuis novembre dernier



Depuis quelques séances, les investisseurs semblent de nouveau vouloir croire au scénario d'une reprise dans le courant du second semestre 2021, sous l'effet des plans de relance et du soutien monétaire de la Fed.



'Les perspectives de reprise de la croissance mondiale en 2021 restent encourageantes en raison de l'efficacité avérée des campagnes de vaccination', souligne Vincent Guenzi, stratège de Cholet Dupont.



Pour le stratège, les marchés boursiers devraient donc conserver une tendance haussière, encouragés à la fois par les perspectives sanitaires, monétaires et budgétaires.



'Le potentiel de progression des indices à 12 mois reste d'environ 5% à 10%', estime Vincent Guenzi, qui recommande d'exploiter tout repli pour renforcer son exposition aux actions et adapter la composition sectorielle de son portefeuille à la reprise économique naissante.



La saison des résultats, qui doit se poursuivre cette semaine avec les comptes de Cisco, Coca-Cola, Disney, GM et Twitter, pourrait également constituer un facteur de soutien pour les marchés.



Sur les 45% composantes du S&P 500 ayant jusqu'ici dévoilé les résultats du quatrième trimestre, 81% ont fait mieux que prévu, avec des bénéfices en moyenne supérieurs de 15% aux attentes du marché.



La semaine s'annonce en revanche plus calme au niveau des indicateurs macroéconomiques, même si les investisseurs prendront connaissance dans les jours qui viennent des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et en Allemagne et de la production industrielle dans la zone euro.



