CAC 40 : le revirement de Wall Street jette un froid

La Bourse de Paris devrait repartir à la baisse mardi matin dans le sillage du retournement de Wall Street la veille, l'aversion au risque faisant son retour après une brève accalmie dans un contexte qui reste marqué par de nombreuses incertitudes.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance août - recule de 44,5 points à 6043 points, annonçant une ouverture en territoire négatif.



Malgré le bon accueil réservé aux résultats de Goldman Sachs, les marchés d'actions américains ont entamé la semaine sur une note de prudence lundi en effaçant tous les gains qu'ils affichaient en fin de matinée.



Au coup de cloche final, le Dow Jones cédait 0,7%, tandis que le Nasdaq Composite reculait de 0,8%.



'Le rally du début de journée s'est essoufflé avec la publication d'informations rapportant qu'Apple prévoyait de ralentir le rythme de ses embauches et de ses investissements', expliquent les analystes de Wells Fargo.



Après avoir gagné jusqu'à près de 1,7% au plus haut du jour, le marché parisien a, lui, achevé la séance de lundi sur un gain plus modeste de 0,9%, à 6091 points, poursuivant tout de même la dynamique haussière à l'oeuvre depuis vendredi.



Mais les investisseurs ne semblent pas disposés à trop s'engager en attendant le véritable démarrage de la saison des résultats trimestriels, qui va entrer dans le dur au cours des jours qui viennent.



Près de 73 sociétés du S&P 500, dont sept composantes du Dow Jones, doivent publier leurs résultats cette semaine, à commencer par quelques poids lourds de la trempe d'American Express, AT&T ou Netflix.



La séance de mardi sera de nouveau teintée de nombreuses publications d'entreprises.



Parmi les sociétés ayant publié hier soir après la clôture de New York, IBM a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre, mais aussi revu à la baisse sa prévision de flux de trésorerie disponible pour cette année.



Conséquence, le titre du groupe informatique lâchait plus de 4% en cotations avant-Bourse.



Toujours aux Etats-Unis, Johnson & Johnson et Halliburton annonceront leurs résultats trimestriels aujourd'hui avant l'ouverture de Wall Street.



Du côté des statistiques, il faudra suivre, à 11h00, les derniers chiffres de l'inflation dans la zone euro, qui n'évolue plus très loin du seuil critique des 10%.



Outre cette rafale de résultats et d'indicateurs, la semaine sera marquée par la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, qui rendra sa décision de politique monétaire jeudi.



Depuis plusieurs semaines, sa présidente, Christine Lagarde, prépare le terrain en vue d'une première hausse de 25 points de base, qui devrait être suivie d'un nouveau relèvement de 50 points en septembre.



'La suite est plus incertaine à ce stade', estiment les économistes d'Oddo BHF. 'Si la zone euro retombe en récession, il faudra peut-être temporiser', prévient la banque privée.



