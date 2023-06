CAC 40 : léger repli en l'absence de catalyseurs

La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli mardi matin en l'absence de catalyseurs permettant de poursuivre le mouvement haussier du début d'année, qui l'avait porté à des niveaux records au mois d'avril.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juin - perd 15,5 points à 7187,5 points, signalant un début de journée en territoire négatif.



Le marché parisien avait achevé la séance de lundi sur un recul de près de 1% à 7200 points, pénalisé notamment par le repli des valeurs du luxe, véritables locomotives de la cote cette année.



Les investisseurs semblent vouloir se mettre en position d'attente dans l'attente du prochain élément susceptible de faire encore grimper le marché, ou au contraire entraîner un épisode de consolation.



Bon nombre de stratèges font remarquer que les vents porteurs qui ont récemment soutenu les indices sont en train de tourner: les taux d'intérêt remontent, l'inflation peine à refluer et le coût du capital se renchérit.



Pour certains, une crise de liquidité pourrait même guetter les marchés, avec un risque de déstabilisation à la clé, sans compter les incertitudes persistantes qui entourent la croissance et maintiennent les intervenants dans un état de qui-vive.



'En outre, nous observons une dissonance évidente entre la Fed, qui n'envisage aucune baisse de taux, la résilience des marchés actions et les attentes des marchés obligataires - qui intègrent des baisses de taux dès cette année', souligne Laura Corrieras, gérante de portefeuille actions chez Indosuez Wealth Management.



L'analyste note cependant que les actions européennes restent 'attrayantes' et qu'elles continuent de se négocier avec une décote record par rapport au marché américain.



Chez Kiplink Finance, on évoque une configuration technique redevenue 'plus favorable' sur le CAC, avec la possibilité de combler le gap baissier entre 7260 et 7300 points.



'Les premiers objectifs haussiers sont désormais plus ambitieux alors que les résistances à 7375 et 7415 points redeviennent abordables', estime la société de Bourse.



La journée s'annonce calme en l'absence d'indicateurs de premier plan et de résultats de sociétés susceptibles d'imposer une tendance.



Seuls les chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne et des ventes de détail en zone euro sont attendus dans le courant de la matinée.



En l'absence de statistiques majeures à l'agenda du jour, les investisseurs auront du mal à trouver d'autres motifs d'inspiration sur le compartiment obligataire.



Le rendement des Treasuries à 10 ans évolue peu, à 3,69%, les derniers indicateurs américains ayant renforcé la perspective d'un statu quo de la Fed à l'issue de sa réunion de la semaine prochaine.



Sur le Vieux Continent, le rendement du Bund à 10 ans, taux de référence de la zone euro, cède un peu plus d'un point de base à 2,37% dans les premiers échanges en Europe.



Sur le marché de l'énergie, les contrats de référence sur le brut baissent sur des prises de bénéfices après avoir vigoureusement rebondi hier en réaction à la promesse faite par l'Opep de réduire sa production afin de soutenir les cours.



Le Brent perd 0,6% à 76,3 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,7% à 71,6 dollars.



