CAC 40 : les craintes d'une escalade en Ukraine s'aggravent

La Bourse de Paris devrait ouvrir en net repli mardi matin, la dégradation de la situation en Ukraine suite aux dernières interventions de la Russie ayant brusquement ravivé l'aversion au risque.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance mars - décroche de 118 points à 6666,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



La prudence devrait encore peser sur la tendance et limiter les prises de risques compte tenu des multiples considérations géopolitiques auxquelles les intervenants de marché doivent faire face.



Les investisseurs semblent en tout cas avoir de bonnes raisons de vendre ce matin après la reconnaissance, par Vladimir Poutine, des deux républiques dissidentes du Donbass.



Le président russe a par ailleurs annoncé son intention d'envoyer son armée afin de 'garantir la paix' dans les deux régions.



'Je ne prétend pas être un expert sur les questions géopolitiques, mais il apparaît que la prochaine étape à suivre va être la mise en oeuvre des sanctions que les pays occidentaux comptent imposer à la Russie, ainsi que le fait de savoir si la réponse des Etats-Unis et du Royaume-Uni va être coordonnée avec celle de l'Union Européenne', analyse ce matin Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank.



'L'Europe a beaucoup plus à perdre en termes économiques et sa réaction va être particulièrement intéressante', ajoute-t-il.



Sans surprise, les cours du pétrole profitent des craintes renouvelées de voir les tensions entre la Russie et l'Occident finir par perturber l'offre énergétique.



Le baril de brut léger américain (WTI) bondit actuellement de presque 4% pour s'approche des 95 dollars, un nouveau plus haut depuis 2014.



Le yen bénéficie lui aussi de son statut de valeur refuge, tout comme l'or, qui prend 0,7% à 1913,5 dollars l'once, un sommet depuis presque deux ans.



Les emprunts d'Etat sont eux aussi très recherchés: le rendement de l'emprunt américain à dix ans allemand amorce un reflux spectaculaire de sept points à 1,86%.



A Wall Street, les 'futures' sur indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture sur une note négative après le long week-end de 'Washington's Birthday', avec des pertes qui pourraient dépasser les 2% dès le début de séance pour ce qui concerne le Nasdaq.



Ces éléments relèguent évidemment au second plan les indicateurs économiques, qui s'annoncent pourtant riches en enseignements au vu des incertitudes qui entourent actuellement l'évolution des politiques monétaires.



Après avoir pris connaissance, dans la matinée, de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, les opérateurs suivront avec attention, cet après-midi, l'indice PMI de l'activité aux Etats-Unis, puis la confiance des consommateurs du Conference Board.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.