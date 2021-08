CAC 40 : les investisseurs comptent les heures avant Powell

Après avoir aligné plusieurs séances sans relief, la Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli jeudi matin, les investisseurs semblant vouloir protéger leurs positions à la veille du discours très attendu de Jerome Powell.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - abandonne 17,5 points à 6656,5 points, signe d'un début de séance plutôt frileux.



Le président de la Réserve fédérale s'exprimera demain lors des rencontres annuelles de Jackson Hole, un événement qui réunit chaque été banquiers centraux et économistes dans cette petite station de sports d'hiver du Wyoming.



Les analystes doutent que Powell lève le voile à l'occasion de ce symposium

sur les projets de la Fed, qui ne devraient être précisés qu'à l'occasion de la réunion de politique monétaire du mois de septembre.



Bon nombre d'intervenants gardent en effet en mémoire l'épisode du fameux 'taper tantrum' de 2013, un phénomène qui avait provoqué de gros remous sur les marchés après une erreur de communication de la Fed.



Jerome Powell devrait donc s'abstenir de livrer des éléments concrets, préférant rappeler au marché que la politique accommodante s'arrêtera un jour, mais pas dans l'immédiat.



Malgré cette perspective, les investisseurs ne semblent pas disposés à prendre des risques et devraient préférer se tourner vers les valeurs dites 'refuges'.



Certains observateurs craignent en effet que Jerome Powell confirme le scénario du 'tapering' (réduction des rachats d'actifs), notamment les spécialistes du marché obligataire qui font grimper les T-Bonds américains au-delà de 1,34%.



De fait, le marché parisien reste prisonnier depuis le début de la semaine d'un 'trading range' extrêmement étroit dans des volumes d'échange anémiques, en dépit de la déferlante de records qui continue de porter Wall Street.



Cette faiblesse des volumes illustre l'attentisme des investisseurs, tant que Powell ne s'est pas exprimé, en plus de la traditionnelle quiétude qui marque les échanges durant la fin de l'été.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance, en tout début d'après-midi, de la deuxième estimation de la croissance américaine de deuxième trimestre ainsi que des inscriptions aux allocations chômage, toujours très suivies afin de connaître la santé du marché du travail aux Etats-Unis.



