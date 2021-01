CAC 40 : les investisseurs préférent rester sur la défensive

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse lundi à deux jours de l'investiture de Joe Biden, les investisseurs préférant rester sur la défensive en attendant la prise de fonction du nouveau président américain.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui est désormais passé sur l'échéance février - lâche environ 30 points à 5575,5 points, annonçant un début de semaine dans le rouge.



L'ancien bras droit de Barack Obama sera officiellement intronisé mercredi en tant que 46ème président des Etats-Unis.



Les investisseurs ont récemment amené Wall Street vers de nouveaux sommets sur les promesses faites par le président élu de soutenir massivement l'économie et d'accélérer la campagne de vaccination contre le Covid.



Les opérateurs redoutent toutefois que la politique de relance de Biden ne fasse exploser les déficits budgéraires, ce qui pourrait conduire à hausse de l'endettement, à de nouveaux impôts et à une remontée des taux d'intérêt.



En attendant Biden, le marché devrait réagir à la saison des résultats, qui va entrer dans le dur à Wall Street ces prochains jours et monopoliser l'attention des intervenants.



De nombreux poids lourds de la cote de la trempe de Goldman Sachs, Netflix, Intel ou IBM, entre autres, ont prévu de publier leurs comptes cette semaine.



La semaine s'annonce par ailleurs chargée en rendez-vous économiques, avec entre autres l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands, les décisions de politique monétaire de la BCE ou les derniers indices PMI 'flash' pour l'Europe.



Les statistiques du jour ont confirmé la robustesse de l'économie chinoise.



Le pays, qui a affiché une croissance de son PIB de 2,3% en glissement annuel en 2020 contre un consensus attendu à 2,1%, devrait être la seule grande économie mondiale à enregistrer une croissance durant cette année ravagée par la pandémie, selon le Bureau d'Etat des statistiques.



