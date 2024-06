CAC 40 : les investisseurs toujours en panne d'inspiration

La Bourse de Paris est attendue dans le vert jeudi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street, même si les investisseurs devraient opter pour la prudence en perspective d'une fin de semaine chargée.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - progresse de 12,5 points à 7638,5 points, annonçant un début de journée plutôt positif.



Le marché parisien avait conclu la séance de mercredi sur une perte de 0,7% à 7609 points, continuant de sous-performer ses homologues européens et américains.



Mais la Bourse de New York s'est également montrée erratique ces derniers jours, affectée par l'extrême volatilité du titre Nvidia, qui alterne phases de prises de profits et rachats à bon compte.



A 48 heures de la fin du premier semestre, les marchés semblent manquer d'inspiration et de carburant et les gains de la veille se sont montrés peu convaincants.



L'indice Dow Jones a grappillé 0,05% à 39.127, le S&P 500 0,15% et le Nasdaq 0,50%.



Les intervenants de marché semblent vouloir rester sur la touche et éviter de s'engager avant une fin de semaine qui s'annonce riche en événements économiques et politiques.



Grand rendez-vous de la semaine, la publication demain de l'indice des prix PCE, mesure préférée de l'inflation de la Fed, pourrait offrir un peu de visibilité sur l'évolution de la politique monétaire aux Etats-Unis.



Sur le front politique, Joe Biden et Donald Trump vont affûter leurs armes avant leur premier débat télévisé, programmé ce soir sur CNN, en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre.



A moins du cinq mois du scrutin, les sondages prédisent une élection particulièrement serrée (46% d'intentions de vote pour Trump, 45% pour Biden), d'où l'importance de cet affrontement.



En France aussi, les candidats vont jeter leurs dernières forces dans la campagne marquant le premier tour de l'élection législative anticipée, qui se tiendra dimanche.



Au-delà de la prochaine composition de l'Assemblée nationale, les investisseurs restent avant tout préoccupés par les questions budgétaires des forces en présence, qui menacent de faire dérailler les comptes publics.



La séance de jeudi sera chargée également du côté des indicateurs avec les chiffres des commandes de biens durables, des inscriptions aux allocations chômageet la troisième estimation du PIB de premier trimestre, qui paraîtront en début d'après-midi aux Etats-Unis.



Sur le marché obligataire, le rendement à 10 ans des emprunts d'Etat américains à, qui évoluait peu depuis le début de la semaine, se tend au-delà de 4,31% à la veille des chiffres de l'inflation.



Son équivalent allemand avait fini mercredi en hausse à 2,45%.



L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT française à 10 ans s'est malgré tout accru, autour de 78 points de base.



Les cours pétroliers reculent au lendemain de l'annonce d'une légère hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut la semaine dernière aux Etats-Unis.



Le Brent perd 0,1% sous 85,2 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) plus de 0,1% en-deçà de 80,8 dollars.



