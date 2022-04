CAC 40 : les taux se calment, le rebond se prolonge

Après son rebond plutôt convaincant de la veille (+1,4%), la Bourse de Paris devrait poursuivre sa marche en avant jeudi matin sur fond d'apaisement des rendements obligataires, alors que l'actualité des entreprises se fait de plus en plus dense.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mai - avance de 12 petits points, à 6552,5 points, augurant d'une ouverture en territoire positif.



Malgré un début d'année compliqué, less investisseurs semblent disposés à revenir timidement sur les actions en reléguant pour un temps leurs préoccupations du moment, même si les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale sont loin d'avoir disparu.



Les actifs risqués continuent de pâtir des effets de la guerre en Ukraine, de la poussée de l'inflation et des incertitudes entourant le rythme du resserrement monétaire de la Fed



Une légère accalmie au niveau des rendements obligataires a néanmoins permis aux Bourses mondiales de retrouver une dynamique plus favorable au cours de la séance d'hier.



Sur le marché des taux, le rendement des Treasuries à dix ans se détend vers 2,87% ce matin après avoir atteint en début de semaine un nouveau plus haut annuel, à 2,93%.



En Europe, le 10 ans allemand, considéré comme le taux de référence de la zone euro, reflue à 0,85%, tandis que les OAT françaises se tassent à 1,33% après avoir franchi mardi le seuil des 1,40%, du jamais vu depuis 2017.



Cette fin de semaine s'annonce par ailleurs chargée en ce qui concerne les résultats d'entreprises, notamment aux Etats-Unis où des groupes de la trempe d'American Express, AT&T et Verizon doivent dévoiler leurs comptes d'ici demain.



Hier soir, Tesla a fait état de 'solides' performances au titre de son premier trimestre, ce qui lui valait une progression de plus de 5% dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street.



Sur le Vieux Continent, le début de journée a été marqué par l'annonce des résultats trimestriels de sociétés telles qu'ABB, Eurofins Scientific, Nestlé ou Rexel.



La politique monétaire reste également au coeur des débats à l'approche des prises de parole très attendues de Jerome Powell, le patron de la Fed, et de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, à l'occasion des réunions de printemps organisées par le FMI et la Banque mondiale.



Quelques indicateurs figurent enfin à l'agenda économique du jour, dont les indicateurs avancés du Conference Board, les inscriptions aux allocations chômageet l'indice de la Fed de Philadelphie aux Etats-Unis.



Les derniers chiffres des prix à la consommation au sein de la zone euro permettront de surcroît de se faire une idée plus précise quant à la trajectoire adoptée par l'inflation dans la région.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.